Essen: Im Westviertel entsteht ein Wald mit 11.000 Bäumen

Essen Der gesamte Krupp-Park wird 20 Hektar groß

Bereits 2009 wurde der Krupp-Park Nord eröffnet. Der ist längst ein beliebtes Naherholungsgebiet – mit dem Krupp-See, den charakteristischen Hügeln, den Spiel- und Sportanlagen, Wiesen- und Waldflächen. Mit dem rund acht Hektar großen Krupp-Park Süd wird die Fläche auf insgesamt 20 Hektar ergänzt.

Das Hauptwegenetz der Parkflächen knüpft bereits an zentrale innerstädtische Grünzüge, wie dem der Rheinischen Bahn oder dem Grünzug zum Ehrenzeller Markt an. Im Krupp-Park Süd werden neue Wegeanschlüsse an das Kronenberg Center und zur Altendorfer Straße geschaffen. Zudem sind die Siedlungsflächen von Essen-Frohnhausen im Süden angebunden.

Am Ende des Krupp-Park Süd befindet sich seit 2017 eine große Sportanlage, die die Stadt für ca. vier Millionen Euro gebaut hat. Dazu gehören zwei Fußballplätze mit Kunstrasen, sowie die notwendige Infrastruktur wie Umkleidekabinen und Parkplätze.