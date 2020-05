Essen: Bedürftige erhalten kostenlose Lebensmittel per Rad

Das gemeinnützige Jugendhilfswerk „Dein-Kult e.V.“, beheimatet im Altenessener Stadtteilzentrum KD 11/13, startet eine neue Hilfsaktion: Ab sofort gibt es einen Lieferdienst auf Rädern, der bedürftige Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln versorgt. Die Aktion Mensch unterstützt das auf erst einmal sieben Monate ausgelegte Projekt mit 50.000 Euro.

Soziale Verantwortung übernehmen und tätig werden – das ist für das Ehepaar Neslihan und Eyyüphan Duy selbstverständlich. Gemeinsam haben sie 2011 das Jugendhilfswerks gegründet, um jungen Menschen, die vor einer ungewissen Zukunft stehen, eine neue Perspektive zu geben. Gemeinsam betreiben sie auch seit Oktober vergangenen Jahres das Dein-Kult-Café im interkulturellen Zentrum KD 11/13, das sich zu einem beliebten sozialen Treff entwickelte – bis die Corona-Pandemie die Gastronomie lahmlegte. Statt zu jammern, haben die Duys die erzwungene Pause genutzt, um ein neues Projekt auf den Weg zu bringen: „Dein Kult auf Rädern“ will Lebensmittel an Bedürftige verteilen.

Jugendliche liefern die Lebensmittel an sechs Tagen in der Woche aus

„Die Idee dafür kam uns, als wir gelesen haben, dass die Essener Tafel während der Pandemie mehrere Ausgabestellen geschlossen hat und dadurch bedingt auch keine Neuaufnahmen stattfinden“, erzählt Neslihan Duy. Dabei gebe es gerade jetzt einen größeren Bedarf. Viele Menschen seien durch den aktuellen Corona-Ausnahmezustand in eine sozial schwierige Lage gerutscht, andere, die zur Risikogruppe gehören, könnten das Haus nicht verlassen, seien deswegen auf sich allein gestellt.

Eyyüphan Duy, Vorstand Jugendhilfswerk, und Asiea Selimovic, Betriebsleitung, packen die ersten Lebensmittel aus, die seit dieser Woche per Rad verteilt werden. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

„Für sie packen wir Lebensmittelpakete, und unsere Jugendlichen liefern sie an sechs Tagen in der Woche mit Fahrrädern aus“, erklärt Eyyüphan Duy. Damit schlage man zwei Fliegen mit einer Klappe: „Wir helfen Familien und Einzelpersonen, die in Not geraten sind, und gleichzeitig beschäftigen wir unsere Jugendlichen mit einer sinnvollen Tätigkeit, für die sie natürlich auch bezahlt werden.“

Unterwegs mit Rädern, Lastenfahrädern und Elektro-Rikschas

Aber nicht nur das gehöre zum Projekt: Gleichzeitig werden in der Küche des Dein-Kult-Cafés von zwei Köchinnen warme Mahlzeiten gekocht, die man außer am Sonntag an Ort und Stelle an Obdachlose verteilen will.

Zur Umsetzung des Projektes hat das Jugendhilfswerk zwei Lastenräder und zwei Elektro-Fahrradrikschas bestellt, die allerdings noch auf dem Weg seien. Solange werden normale Räder von den insgesamt acht Jugendlichen, die bei der Lebensmittelverteilung mitmachen, benutzt.

Wöchentlich sollen 120 Personen mit Essen und Lebensmitteln versorgt werden

„Besonders gefreut hat uns, dass wir von Aktion Mensch mit so einer großen Geldsumme unterstützt werden“, sagt Neslihan Duy. Die 50.000 Euro seien dabei ausschließlich für den Kauf von Lebensmitteln und die Personalkosten gedacht. Geplant sei es, wöchentlich 120 Personen zu erreichen. Die Kontakte werden über das Jugendamt der Stadt Essen, die Sozialverbände, kirchliche Gemeinden, mit denen das Jugendhilfswerk kooperiert, hergestellt. Dabei ist der Fokus des Projektes zunächst auf Altenessen gerichtet.

Wenn alles gut läuft, die Elektro-Fahrradrikschas endlich da sind und das Kontaktverbot aufgehoben ist, sollen die Rikschas nicht nur für die Lebensmittelverteilung, sondern auch fü̈r diverse Fahrten genutzt werden. Das ist der zweite Ansatz des Projektes, den die Duys schon länger planen. „Wir stellen uns vor, dass wir dann vor allem ältere, bewegungseingeschränkte Bürger zum Beispiel zum Friedhof, zur Arztpraxis oder zu Gottesdiensten bringen“, so Eyyüphan Duy. Aber auch ganz normale kleine Ausflüge und Vergnügungsfahrten durch den Stadtteil und die Stadt seien möglich. „Das Rikscha-Projekt wäre in der Stadt nicht nur einzigartig, sondern birgt auch ganz viel ausbaufähiges Potenzial“, ist er überzeugt.