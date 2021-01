Essen: Junge Männer werfen Böller auf Einsatzkräfte

Rund 30 junge Männer haben in Essen mit Böllern auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr geworfen.

Essen. Junge Männer haben in der Silvesternacht in Essen Mülltonen angezündet und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit Böllern beworfen.

In Essen sind Einsatzkräfte in der Silvesternacht aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Die rund 30 jungen Männer hätten zunächst Mülltonnen in Brand gesetzt, sagte ein Polizeisprecher.

Als die Feuerwehr anrückte, seien die Einsatzkräfte massiv mit Böllern beworfen worden. Polizeibeamte, die als Verstärkung gerufen wurden, seien ebenfalls mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Einen 16-Jährigen nahmen die Beamten schließlich fest. Verletzt wurde keiner der Einsatzkräfte. (dpa)

Ein 16-Jähriger wurde bei dem Einsatz in der Silvesternacht in Essen festgenommen. Foto: Markus Gayk/TNN/dpa

