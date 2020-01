Essen. Ein 41-Jähriger wollte in einem Karnaper Supermarkt mehr als ein Dutzend Kaffeepakete stehlen. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen.

Essen-Karnap: „Koffein-Junkie“ beim Kaffeediebstahl erwischt

Die Polizei Essen nennt ihn einen „Koffein-Junkie“: Ein 41-Jähriger hat in einem Supermarkt in Essen-Karnap versucht, mehr als ein Dutzend Kaffeepakete zu stehlen. Der polizeibekannte Täter wurde am Donnerstag festgenommen und später einem Haftrichter vorgeführt.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte der Mann den Kaffee in dem Geschäft am Sigambrerweg in seinen Rucksack gepackt und wollte an der Kasse nur zwei Joghurtbecher begleichen. Als die Kassiererin ihn ansprach, ob er die übrige Ware bereits bezahlt hätte, versuchte der 41-Jährige zu flüchten.

Ein 25-jähriger Kollege der Angestellten und ein Passant (46) konnten den Mann, der sich heftig wehrte, zu Boden bringen und solange dort festhalten, bis die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten eintrafen. In dem Rucksack des Wohnungslosen fand sich Drogenbesteck.