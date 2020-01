Essen. Zwei unbekannte Frauen haben an der Schulstraße mehrere teure Schmuckstücke erbeutet. Sie logen, Gardinen für die Nachbarin abgeben zu wollen.

Essen-Kettwig: Diebinnen umgarnen Seniorin mit Gardinentrick

Mehrere hochwertige Schmuckstücke haben Trickdiebinnen in Essen-Kettwig erbeutet: Die beiden Frauen legten am Mittwochmittag eine Seniorin an der Schulstraße mit sogenannten Zetteltrick herein.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, betrat die ältere Dame gegen 13 Uhr ihr Wohnhaus. Diese Gelegenheit nutzte eine der unbekannten Frauen, um ebenfalls ins Haus zu gelangen. Kurze Zeit später klingelte sie bei der Seniorin und bat um Zettel und Stift, um eine Nachricht für eine Nachbarin zu notieren. Angeblich wollte sie der Nachbarin ihre Gardinen bringen, diese sei aber nicht Zuhause.

Die Komplizin erschien mit einem Beutel voller Gardinen

Um den fadenscheinigen Vorwand glaubwürdiger erscheinen zu lassen, erschien die ältere Komplizin tatsächlich mit Gardinen in einem Beutel. Erst nachdem beide Frauen abgezogen waren und die Dame sich für eine Verabredung hübsch machen wollte, bemerkte sie den Verlust ihres Schmuckes und verständigte die Polizei.

Die erste Trickdiebin soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Sie hat dunkelblonde kurze Haare und war gut gekleidet, trug einen dunklen Mantel. Sie sprach Deutsch mit einem Akzent, der aber auch nur vorgetäuscht gewesen sein könnte.

Die zweite Unbekannte, die von der jüngeren Komplizin als „meine Mutter“ vorgestellt wurde, soll circa 60 Jahre alt und ebenfalls 1,65 Meter groß sein. Sie trug dunkle Winterbekleidung und hatte kurze graue Haare.

Zeugen, die Auffälliges rund um die Schulstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden.