Essen: Kita-Neubau in Haarzopf kostet eine Million Euro mehr

Erst hieß es, der Bau der neuen Kita an der Hatzper Straße verzögert sich um ein Jahr, jetzt wird er auch noch um eine Million Euro teurer: Statt der geplanten 3,2 Millionen Euro soll er nun 4,2 Millionen Euro kosten. Die Mehrkosten von circa 30 Prozent sollen laut der Stadt im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Die Gründe für die Kostensteigerung seien laut Stadt vielfältig: Zum einen soll die Kita am ehemaligen Schulstandort Hatzper Straße 186 größer werden. Aufgrund der städtebaulichen Weiterentwicklung des Stadtteils Haarzopf sowie der hohen Anzahl fehlender Kitaplätze soll er vier statt drei Gruppen aufnehmen. Dafür hat sich der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung vom 10. März ausgesprochen.

Baugelände mit Höhenunterschieden bis zu 3,50 Meter

Dann heißt es in der Erklärung der Stadt, dass man zunächst nicht die komplexe Geländetopographie berücksichtigt hätte: Die meisten Mehrkosten verursachen demnach die Herrichtung und Erschließung des Baufelds. Denn auf dem Baugelände gebe es Höhenunterschiede bis zu 3,50 Meter , die einen zusätzlichen Aufwand zur Geländesicherung und -anpassung aufgrund der stark abfallenden und geneigten Geländeverläufe nötig machen.

Das Gebäude der alten Schule an der Hatzper Straße 186 wurde für den Neubau abgerissen. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Zudem fallen durch eine zusätzliche Ausstattung der Außenanlagen sowie einem höheren Vorbereitungsaufwand bei den öffentlichen Parkplätzen sowie Geh- und Radwegen zusätzliche Kosten an. Und die Aufzählung geht noch weiter: So sei auch die Schmutzwasserentwässerung aufgrund der ungünstigen Geländetopographie aufwendiger.

Lärmgutachten macht den Einbau einer Lüftungsanlage notwendig

Nach dem erst jetzt vorliegenden Lärmgutachten zur verkehrlichen Belastung durch die direkt am Gebäude vorbeiführende Straße ist der Einbau einer automatischen Lüftungsanlage notwendig. Diese Lüftungsanlage erfordert statische Anpassungen sowie Umplanungen der Technikflächen im vorgesehenen Modulbau.

Derzeit laufen die auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule an der Hatzper Straße die Abbrucharbeiten. Hier entsteht nicht nur die neue Kita, sondern auch eine neue Grundschule. Zuerst soll der Neubau der Kindertagesstätte im vorderen Bereich des Geländes entstehen. Erst im Anschluss daran soll das Schulgebäude gebaut werden. Die Kindertagesstätte soll in der Zwischenzeit als Grundschule dienen.

Kitaneubau wird zunächst als Schule genutzt

Nach dem jetzigen Stand der Planung sollen die Kita-Pavillons laut der Stadt erst zum Schuljahr 2021/2022 zur Verfügung stehen. Mit der Fertigstellung der Grundschule sei weiterhin in 2025/2026 zu rechnen.

Essen Neue Grundschule ist schon zu klein Der Neubau an der Hatzper Straße soll für mehr Platz sorgen und die Grundschule an der Raadter Straße entlasten. Die gemeinsame Grundschule an der Raadter Straße, das Haus des Lernens mit angegliederter Kita, war erst im August 2014 eröffnet worden. Schnell war klar: Sie ist zu eng. Der Unterricht für einige Klassen findet deshalb schon seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 in Containern statt, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden

Über die Änderungen der Planung, die Baukostenerhöhung sowie die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von einer Millionen Euro im Haushaltsjahr 2021 werden der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen in seiner Sitzung am Dienstag, 17. März und der Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 25. März entscheiden.