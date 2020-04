Essen: Kollision von Bus und Auto fordert vier Verletzte

Essen. Ein Pkw und ein Bus der Ruhrbahn stießen auf der Frillendorfer Straße zusammen. Eine Person wurde schwer verletzt in eine Klinik transportiert.

Bei einem Zusammenprall zwischen einem Linienbus der Ruhrbahn und einem Auto auf der Frillendorfer Straße in Essen sind am Donnerstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Eine Person musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei berichtete, wurde die Frillendorfer Straße/Höhe Ernestinenstraße kurz nach dem Unfall um kurz vor 10 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

Die Unfallursache war zunächst unklar.