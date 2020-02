Essen: Konzert von Schrottgrenze in der Zeche Carl fällt aus

Essen. Das für Donnerstag, 13. Februar, geplante Schrottgrenze-Konzert in der Essener Zeche Carl fällt aus. Sänger*in Alex*Saskia ist krank.

Das für Donnerstagabend geplante Konzert der Band „Schrottgrenze“ in der Essener Zeche Carl muss ausfallen. Darauf weisen die Zeche Carl und die Band auf ihren Internetseiten bzw. bei Facebook hin.

Als Grund gibt die Band an, dass Sänger*in Alex*Saskia erkrankt sei. Es soll aber einen Nachholtermin geben, der zeitnah bekanntgegeben werden soll. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, sie können aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, erklärt das Zeche-Carl-Team und bittet alle Besucher um Verständnis.

Auch weitere Konzerte von Schrottgrenze fallen aus

Das Repertoire der Hamburger Band Schrottgrenze reicht von Festivalrock über Dragshow und Punkrock bis hin zu Popmelodien. Diese Vielfalt klingt auch in ihrem aktuellen Album „Alles zerpflücken“ durch. Neben dem Konzert in Essen sind auch die Shows in Kassel und Bremen von der Absage betroffen, gibt die Band bekannt. Das Konzert in Essen sollte am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr beginnen.