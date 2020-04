Essen: Konzerte, Gourmet-Meilen und Jahrmärkte vor dem Aus

Popkonzerte und Messen, Jahrmärkte, Gourmet-Events unter freiem Himmel und auch das Ramadanfest der Muslime - zahlreiche Großveranstaltungen in Essen können wegen der Corona-Krise in den nächsten Monaten nicht am geplanten Termin stattfinden. Fast alle Veranstalter bemühen sich darum, ausgefallene Events zu einem späteren Termin nachzuholen. Hier ein Überblick - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Fanta 4 und Broilers: Konzerte im Stadion Essen sollen verschoben werden

"Die Fantastischen Vier", eine der beliebtesten deutschen HipHop-Bands, wollten in diesem Jahr auf große Jubiläumstour gehen - und am 28. Juni auch im Stadion Essen gastieren. Doch daraus wird nichts. "Der Termin kann wegen der Coronakrise nicht eingehalten werden, der Veranstalter bemüht sich um einen Ausweichtermin", sagt Markus Kunze vom Stadionbetreiber GVE.

"Live & Loud" sollte es am 11. Juli ebenfalls im Stadion Essen beim Konzert der "Broilers" werden. Schon mehr als 20.000 Karten sind im Vorverkauf abgesetzt worden. Auch für dieses Konzert werde ein Ersatztermin gesucht.

31. Pfingst Open Air 2020 in Werden am 1. Juni fällt aus

Schweren Herzens hat das Team des Jugendamtes der Stadt Essen am Donnerstag das 31. Pfingst Opfen Air am 1. Juni (Pfingstmontag) in Werden abgesagt. "Die Gesundheit der Künstler, des Publikums und der Organisatoren hat Vorrang", sagt Jugendamtssprecherin Stefanie Kutschker. Im letzten Jahr zog das beliebte Festival 18.500 Besucher an. Der Mix aus lokalen Bands, Newcomern und Headlinern kommt sehr gut an. "Nun bereiten wir das nächste Pfingst Open Air am 24. Mai 2021 vor."

Schausteller über Corona-Absagen: "Das ist für uns ein Berufsverbot"

Mit drastischen Worten reagiert Oliver Müller, Schausteller aus Essen und Präsident des Landesverbandes der Schausteller und Marktkaufleute, auf die aktuellen Corona-Beschlüsse. "Für uns Schausteller ist das ein Berufsverbot, das ist krass."

Eine Woche lang - bis zum 19. April - sollten sich die Karussells jetzt gerade bei der Osterkirmes im Schlosspark Borbeck drehen. Doch dieser beliebte Jahrmarkt fällt ebenso aus wie andere in den nächsten Monaten. Als da wären: die Kirmes in Steele (Kaiser-Otto-Platz, Grendplatz) vom 1. bis 4. Mai und die Pfingst-Kirmes in Werden (Festplatz) vom 30. Mai bis 2. Juni. Besonders hart trifft die Schausteller die Absage des traditionellen Sommerfestes (mit Flohmarkt) an der Grugahalle vom 17. bis 26. Juli. Auch die Kirmes in Heisingen (28. bis 30. August) - in Kombination mit dem Stadtfest - fällt in den Verbotszeitraum. Müller bringt die dramatische Situation für die Kirmesleute so auf den Punkt: "Wir können nichts anderes als Jahrmärkte und Volksfeste."

Seaside Beach Baldeney: Neue Termine für ausverkaufte Seeed-Konzerte gesucht

Mit einer Mischung aus Trotz und Zweck-Optimismus reagiert Seaside-Beach-Inhaber Holger Walterscheid auf den bevorstehenden Krisen-Sommer. Das Smag-Sundance-Festival am Baldeneysee mit erwarteten 12.000 Besuchern ist ebenso abgesagt worden wie die beiden ausverkauften Seeed-Konzerte am 28. und 29. August mit jeweils 20.000 Besuchern. Ein Fragezeichen stehe nun hinter den beiden David Guetta-Konzerten am 11. und 12. September, die etwa zur Hälfte ausverkauft seien. Walterscheid arbeitet an Ersatzterminen, die voraussichtlich schon in der nächsten Woche bekanntgegeben werden könnten. Alexander P. Jäger, Event-Manager des Smag-Sundance-Festivals, sagt: "Das 15. Festival soll 1:1 auf den zweiten Juli-Samstag 2021 Jahr verschoben werden - mit allen Top-DJs, die dieses Jahr gebucht waren." Die gut 5000 bereits verkauften Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit.

"Techno Classica": Auch dem Ausweichtermin im Juni droht das Aus

Die Oldtimer-Show "Techno Classica" zählt mit fast 200.000 Besuchern zu den wichtigsten Events im Essener Veranstaltungskalender. Eigentlich hätte sie Ende März stattfinden sollen, doch wegen der Corona-Krise wurde sie auf Anfang Juni verschoben. Nun steht das Oldtimer-Spektakel erneut vor dem Aus. Die Messe Essen verweist auf den Gastveranstalter SIHA. "Zu etwaigen neuen Planungen des Gastveranstalters können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen", sagt Messe-Sprecherin Daniela Mühlen. Die meisten Messen sind in die Monate September und Oktober 2020 sowie auf Februar 2021 verschoben worden, für andere - wie etwa die "Sanitär Heizung Klima" werde ein neuer Termin noch gesucht. Die für Mai geplante Briefmarkenausstellung ist ganz abgesagt worden.

Drei Gourmet-Spektakel: Veranstalter wartet auf Signal der Stadt

Drei große Gourmet-Spektakel fallen ebenfalls in die kritische Zeit bis Ende August: Essen verwöhnt (15. bis 19. Juli) auf der Kettwiger Straße, das Stadtparkfest (14. bis 16. August) und die Gourmet-Meile (27. bis 30. August) auf dem Welterbe-Zollverein. Alle drei stehen auf der Kippe. "Wir halten die Füße ruhig und warten ab, wie sich das Land NRW und die Stadt Essen entscheiden", sagt Organisator Rainer Bierwirth, der aber klarstellt, dass die Gesundheit der Gäste und der Gastronomen eine höhere Priorität genieße als der wirtschaftliche Erfolg.

Auch beliebten Festen in den Stadtteilen droht die Absage

Beliebte Veranstaltungen in den Stadtteilen stehen ebenfalls auf der Kippe. Etwa das Rü-Fest, das am 13. Juni (11 bis 24 Uhr) im Veranstaltungskalender steht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Rü-Fest am geplanten Termin stattfinden wird", sagt Rolf Krane, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Rüttenscheid. Eine offizielle Entscheidung soll am Montag, 20. April, bekanntgegeben werden. Ein anderes Beispiel: das Wottelfest (28. bis 30. August) in Heisingen. Die Veranstalter zögern noch mit einer offiziellen Absage, sie warten auf den Wortlaut der neuen Allgemeinverfügung der Stadt Essen.

Schützenfest Bergeborbeck war schon abgesagt - aber nicht wegen Corona

Der Schützenverein Bergeborbeck von 1850 hätte dieses Jahr im Mai Schützenfest feiern sollen, doch die Absage erfolgte schon im Januar. Der Grund sei jedoch nicht das Coronavirus gewesen. "Wir hatten keinen Zeltwirt und keine Kirmes", begründet der Vorsitzende Detlef Lehmgrübner die Verschiebung des Festes aufs nächste Jahr.

Islamischer Dachverband: Kein Fastenbrechen, kein Ramadanfest, kein Opferfest

Der muslimische Dachverband "Kommission Islam und Moscheen in Essen (KIM-E)" wird Anfang nächster Woche einen Brief an alle islamischen Verbände und Moscheevereine schicken, in dem an die strikte Einhaltung der Corona-Verhaltensregeln appelliert wird. KIM-E-Vorsitzender Muhammet Balaban: "Alle Veranstaltungen in den Gemeinden sind abgesagt, es findet nichts statt." Von den Absagen betroffen sind vor allem das traditionelle Fastenbrechen am 7. Mai, das dreitägige Ramadanfest nach Beendigung der Fastenzeit am 24. Mai sowie das Opferfest am 23. Juli.

"Essen Original" am ersten September-Wochenende: Essen Marketing-Chef ist "skeptisch"

Auf der Kippe steht das Musik- und Bürgerfest "Essen Original 2020", das auf das Wochenende vom 4. bis 6. September terminiert ist. Es ist das erste Wochenende nach dem von der Bundesregierung anvisierten Stichtag 31. August zur möglichen Aufhebung des Kontaktverbotes. Richard Röhrhoff, Geschäftsführer des Veranstalters Essen Marketing, bremst den Optimismus: "Ich bin skeptisch, dass Essen Original an diesem Termin tatsächlich stattfinden wird." Er könne sich nicht vorstellen, dass 5000 bis 10.000 Menschen dicht gedrängt vor der Bühne stehen. Eine Verschiebung sei aber gut möglich, das Musikfestival müsse nicht zwingend im September stattfinden. Zurzeit seien die Planungen "eingefroren". 70 bis 80 Prozent des Programms seien schon fertig. Röhrhoff: "Wir bräuchten nur vier bis sechs Wochen, um die Planungen hoch zu fahren." Das Hauptaugenmerk von Essen Marketing richte sich nun auf das Essener Light-Festival und den Internationalen Weihnachtsmarkt.

Weitere Informationen zur Corona-Krise in Essen in unserem News-Blog