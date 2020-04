Essen: Konzerte von David Guetta und Seeed werden verschoben

Essen. Das Seaside Beach am Baldeneysee Essen kündigt an, dass die für Sommer 2020 geplanten Konzerte verschoben werden. Neue Termine stehen fest.

Die für Sommer und Herbst 2020 geplanten Konzerte am Seaside Beach in Essen am Baldeneysee werden verschoben. Neue Termine wurden am Mittwoch bekannt gegeben. Für die Gastspiele wurden jeweils etwa 20.000 Tickets verkauft.

So werden die zwei Gastspiele der Berliner Band Seeed, die am 28. und 29. August 2020 am Baldeneysee stattfinden sollten, verlegt auf den 3. und 4. September 2021. Das Konzert des DJs David Guetta fällt am 12. September 2020 aus, findet dafür statt am 11. September 2021. Wahrscheinlich ist auch, dass das Gastspiel der Formation „Deichkind“, das am 11. September 2020 am Baldeneysee stattfinden soll, verlegt wird. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.