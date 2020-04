Essen-Kray: Gemüse von der eigenen Scholle in Corona-Zeiten

Essen-Kray. Am Bauernhof in Kray können Hobbygärtner ein Stück Acker mieten und Gemüse anbauen. In Corona-Zeiten ist die Selbstversorgung besonders beliebt.

Selber Kartoffeln, Bohnen oder Spinat ziehen und ernten – das bietet „Meine Ernte“ seit acht Jahren auf dem Bauernhof am Mechtenberg von Hubertus Budde in Kray-Leithe an. In Corona-Zeiten bekommt diese Art der Selbstversorgung noch einmal eine ganz andere Bedeutung: Denn Gemüse, seitdem der Verzicht auf Fleisch im Trend liegt, ohnehin im Aufschwung, wird gerade teurer.

Sie heißen „Feld for Future“, „Möhrchen“, „Famagusta“ oder „Vitaminbombe“ und sind auf den ersten Eindruck zunächst einmal nichts anderes als ein Streifen umgepflügter Acker, aus dem ein paar grüne Blätter herauslugen. Doch das ändert sich schnell. Denn die personalisierten Pachtfelder von „Meine Ernte“ wurden am vergangenen Wochenende zum Saisonstart von den Hobbygärtnern in Beschlag genommen und bearbeitet.

Selbst gezogenes Gemüse schmeckt besser als im Supermarkt

Ferdinand hat viel zu tun: Der knapp Zweijährige ist für das Wässern der frisch gepflanzten Setzlinge zuständig und schleppt unermüdlich die Gießkanne zum Wasserhahn. Seine Geschwister Jonathan und Marlene helfen ihm, während Mutter Barbara Walter ihr „Regenbogenparadies“ in Augenschein nimmt und Schutznetze über Salat, Kohlrabi und Brokkoli befestigt.

Auch Ferdinand hilft beim Gemüseanbau mit: Der knapp Zweijährige bewässert die jungen Pflanzen auf dem Pachtfeld am Mechtenberg. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„2015 habe ich hier zum ersten Mal ein Stück Feld gepachtet und seitdem bin ich mit Ausnahme von Ferdinands erstem Lebensjahr immer dabei“, sagt sie. Zu sehen, wie aus dem umgepflügten staubigen Acker Bohnen, Kürbisse, Tomaten und Zuckerschoten wachsen, sei für alle ein Wunder, das auch noch schmeckt. „Viel besser als aus dem Supermarkt“, sagt der zehnjährige Jonathan. Und jetzt, angesichts der Corona-Krise, sei die Feldarbeit ein doppeltes Vergnügen: „Rauskommen, eine Beschäftigung haben, das tut gut. Wir werden wohl in diesem Frühjahr und Sommer viel Zeit auf dem Feld verbringen“, mutmaßt Barbara Walter.

Felder und Wiesen soweit das Auge reicht

Ein Stück den Weg hoch steht Familie Czerwonka vor ihrem „Feld for Future“: „Hier zu sein ist wie Urlaub“, sagen die Eltern Horst und Karin, „wir haben uns schon den ganzen Winter darauf gefreut“. Auch wenn der Mechtenberg unweit der A40 an der Grenze zu Gelsenkirchen liegt, dominiert hier die Natur: Felder und Wiesen, soweit das Auge reicht, dazu grasende Schafe und Pferde, die die Idylle nicht nur für die Czerwonkas perfekt machen.

Die erwachsenen Töchter Laura und Sandra haben angesichts ansteigender Gemüsepreise schon vorgearbeitet und Auberginen, Paprika, Tomaten und Gurke vorgezogen: Die zarten Pflanzen kommen jetzt ins Wunschbeet. Das gehört zu allen Streifen, in die Bauer Hubertus Budde insgesamt 22 Gemüse- und Salatsorten vorab eingesät hat, und wird je nach individuellen Vorlieben bepflanzt: mit noch mehr Gemüse oder auch Blumenmischungen.

Andrea Spehr und Freund Olaf beackern mit viel Leidenschaft ihre Parzelle, die sie „Vitaminbombe“ getauft haben. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Für die Gemüsegärtner gibt es Ratschläge von Bauer Budde

Natürlich ist der Gemüseanbau mit jeder Menge Arbeit verbunden: Mindestens zwei Mal in der Woche kommen die meisten Gärtner, viele sogar noch häufiger: Unkraut muss entfernt, die Böden gelockert, die Bohnen hochgebunden und den Kartoffelkäferlarven, vermutlich die schlimmsten Quälgeister im gepachteten Acker, der Garaus gemacht werden. „In den vergangenen zwei heißen Sommern musste ich auch viel gießen“, erzählt Andrea Spehr, die vor sieben Jahren ihre Leidenschaft für den Ackerbau entdeckt hat. „Auf meinem Feldstück zu sein erdet mich“, sagt die vielbeschäftigte Managerin, „es gibt nichts Entspannenderes“. Oft komme sie noch abends vorbei, „und dann genieße ich die Ruhe und bin ganz bei mir, während ich in der Erde grabe und hacke“.

Für die „jungen“ Gärtner ohne Erfahrung, für die es nicht immer einfach ist, Unkraut von Gemüse zu unterscheiden, steht Bauer Hubertus Budde zur Verfügung: Regelmäßig schlendert er über den auch aufgrund der Corona-Krise ausgebuchten Acker und schaut nach dem Rechten, beantwortet Fragen – gerade jetzt natürlich immer mit dem gebührendem Abstand. „Dass sich die Menschen in den Mechtenberg verlieben, kann ich gut verstehen: Mir ist es nicht anders ergangen. Etwas Schöneres, als nach getaner Arbeit auf dem Feld in der Abendsonne zu sitzen, kann ich mir nicht vorstellen.“