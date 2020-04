Die Feuerwehr musste einen Brand in einem Kettwiger Mehrfamilienhaus löschen.

Brand Essen: Kripo ermittelt nach Feuer in Kettwiger Wohnhaus

Essen. In der ersten Etage eines Kettwiger Mehrfamilienhauses ist aus unklaren Gründen ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Heiligenhauser Straße in Essen-Kettwig ermittelt die Polizei.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, ist am Montag gegen 18 Uhr in der ersten Etage des Gebäudes aus ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Da sich niemand im Haus befand, wurden keine Personen verletzt. Die beiden Wohnungen in der ersten Etage sind jedoch vorerst unbewohnbar. Die Heiligenhauser Straße war während der Löscharbeiten zeitweise komplett gesperrt.