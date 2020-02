Nach einem Ladendiebstahl in Essen klickten die Handschellen.

Haftbefehl Essen: Ladendieb kommt im Schnellverfahren in Haft

Essen. Die Polizei nimmt einen Ladendieb in Essen-Altenessen fest. Schon einen Tag später kommt er in Haft.

Ein Ladendieb ist nur einen Tag nach der Tat in Haft gekommen. Das Gericht hatte in einem Schnellverfahren den Haftbefehl erlassen.

Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen 31-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. In einem Laden auf der Altenessener Straße hatte er am Donnerstag Elektronikteile gestohlen. Der Ladendetektiv stellte den Mann schließlich vor dem Geschäft und rief die Polizei. Diese nahm den Dieb mit ins Polizeigewahrsam, wo er eine Nacht verbrachte.