Essen: Lebensgefahr - Feuerwehr rettet 6-Jährigen von Dach

Essen. Die Feuerwehr Essen hat am Samstagmorgen einen kleinen Jungen aus Lebensgefahr gerettet. Er war auf das Dach eines 5-stöckigen Hauses geklettert.

Mit Höhenrettern und gesichert mit mehreren Sprungpolstern hat die Feuerwehr Essen am Samstagmorgen einen 6-jährigen Jungen aus einer Notlage gerettet. Der Junge war barfuß und im T-Shirt über mehrere Dächer von Wohnhäusern an der Koppestraße im Stadtteil Frohnhausen geklettert und hing dann auf dem Dach eines fünfeinhalbstöckigen Wohnhauses fest - und das in strömendem Regen.

Der Junge kletterte über mehrere Dächer und saß schließlich auf dem höchsten der Gebäude fest. Die Feuerwehr hatte große Mühe, ihn zu retten. Foto: Feuerwehr Essen

Es war ein Einsatz, der den Rettern alles abverlangte, berichtete am Samstag Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Dass er gut ausging, sei besonders einem 25-jährigen Anwohner zu verdanken, der den Jungen entdeckte und der - unter Lebensgefahr - nachdem er die Feuerwehr alarmiert hatte, über mehrere Dächer die Nähe des Kindes kletterte.

Es fehlte nicht viel, und der Junge wäre abgestürzt

"Vom Absturz aus rund 15 Metern Höhe trennte den Jungen vielleicht eine Armlänge", berichtete am Samstag Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Warum der Junge auf das Dach geklettert war, war am Samstag nicht klar: "Er konnte auf Nachfrage keine Auskunft geben", berichtete Filzen.

Gegen 9 Uhr war der 6-Jährige aus dem Fenster seines Kinderzimmers auf das Satteldach davor geklettert. "Schon dabei hätte er abstürzen können", berichtete Filzen. Von dort ging es über ein Nachbarhaus weiter auf ein drittes Dach. Der Junge war barfuß unterwegs und nur mit langer Hose und einem T-Shirt bekleidet gewesen, berichtete die Feuerwehr. Seine Mutter sei zwar in der Wohnung gewesen, habe aber nicht bemerkt, dass ihr Sohn verschwunden war, sagte Filzen.

Nachbar brachte sich bei Hilfsaktion selbst in Lebensgefahr

Der Nachbar, ein 25-jähriger Rumäne, der den Jungen entdeckte, sei "in Windeseile" in seine Nähe gestiegen und hätte den 6-Jährigen, aus wenigen Metern Entfernung, beruhigend zugesprochen, teilte die Feuerwehr mit. "Der 25-Jährige konnte erst später von einem Feuerwehrmann gesichert werden", berichtete Feuerwehrsprecher Filzen.

Wegen der Dachkonstruktion habe die Feuerwehr den Jungen nicht über die Drehleiter retten können. Der 6-Jährige konnte schließlich über den Dachfirst von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden. Zuvor war ein Höhenretter zu ihm gestiegen und hatte den Jungen "fest umklammert", um ihn vor einem Absturz zu bewahren, berichtete Filzen.

Innenhof der Häuser ist mit Feuerwehr-Fahrzeugen nicht zu erreichen

Laut Feuerwehr wurde der Junge von einem Notarzt untersucht und dann mit Verdacht auf eine Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr mit. "Seine Mutter war in Tränen aufgelöst, als sie den Einsatz bemerkte", sagte Filzen. Auch die beteiligten Feuerwehrleute, die den Jungen und den Nachbarn aus der Gefahr retteten, hätten sich hinterher "erstmal sammeln müssen", sagte Filzen: "Solch' ein Einsatz geht auch an uns Rettern nicht spurlos vorbei".

Dass die Situation äußert heikel war, lag auch an der Art der Bebauung: Die Mehrfamilienhäuser aus den 1910er bis 20er Jahre liegen in direkter Reihe mit unterschiedlichen Höhen und Dachformen. "Der Innenhof ist abgeschlossen, mit Großfahrzeugen kommt man dort nicht herein", sagte Feuerwehrsprecher Mike Filzen.

Feuerwehr lobt helfenden Nachbarn "über alle Maßen"

Der 6-Jährige war letztlich über zwei Dächer gestiegen und dann noch ein paar Meter senkrecht hoch auf ein drittes Haus. Weil während seines 'Ausflugs' sich ein Schauer ergoss, sei er bis auf die Knochen durchnässt gewesen, berichtete die Feuerwehr.

Auch wenn sich der 25-jährige Anwohner bei seiner Hilfs-Aktion selbst in Lebensgefahr gebracht hatte, sei ihm mit zu verdanken, dass der 6-Jährige nicht abstürzte, sagte Feuerwehrsprecher Filzen: "Wir haben den Nachbarn nach dem Einsatz erstmal über alle Maßen gelobt."