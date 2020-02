Essen macht den hässlichsten Park der Stadt wieder schön

Essen. Der Waldthausenpark in der Essener Innenstadt ist alles andere als einladend. Die Stadt will die Grünanlage nun für 450.000 Euro neu gestalten.

Gäbe es eine Rangliste der schönsten Parkanlagen dieser Stadt, der Waldthausenpark würde darauf wahrscheinlich sehr weit hinten rangieren. Besonders einladend wirkt die an der vielbefahrenen Hindenburgstraße gelegene Grünanlage jedenfalls nicht. Die Stadt Essen möchte das bald ändern. Für 450.000 Euro soll der Park aufgehübscht werden. Der für Stadtplanung zuständige Fachausschuss des Stadtrates hat die Pläne jetzt abgesegnet.

Ziel sei es, mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen und den Park „wieder für breite Kreise der Bevölkerung attraktiv“ zu machen, heißt es dazu vonseiten der Verwaltung. Denn bislang findet der Waldthausenpark sein Publikum vor allem unter Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Alkoholabhängige und Drogenkranke treffen sich dort. Früher schlugen Obdachlose ihr Nachtlager an den Pfeilern der Alfred-Herrhausen-Brücke auf, die den Park überspannt. Bis die Stadt das Nachtlager mit einem massiven Zaun versperrte.

Die Alfred-Herrhausen-Brücke macht den Park städtebaulich zu einem Unort

Es ist vor allem die Brücke, erbaut in den 1960er Jahren, die den Waldthausenpark städtebaulich zu einem Unort macht. Dabei verfügt der Park über einige stattliche Bäume. Das dichte Strauchwerk wird leider als öffentliche Toilette genutzt und ist häufig übersät mit Müll. Treppen und Sitzgelegenheiten sind verkommen.

Im August vergangenen Jahres stellte die Verwaltung ihre Pläne Anwohnern und Besuchern des Waldthausenparks vor. Foto: Foto: Julia Tillmann

Die Stadt sieht im Waldthausenpark gleichwohl „ein hohes Potenzial als grüner Ruhepol“. Mit seinen 7000 Quadratmetern ist der Park schließlich die einzige zusammenhängende Grünanlage in der Innenstadt, wo Kinder kaum Platz zum Spielen finden und Erwachsene zu wenig Grün. Vor allem für Anwohner aus dem näheren Umfeld will die Stadt etwas tun ohne jene zu verdrängen, die sich heute schon im Park aufhalten.

Der Park in der Essener Innenstadt soll auch für Kinder wieder attraktiv werden

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Planer Anwohner und Besucher nach ihren Wünschen und Ideen befragt. Diese, so heißt es, dienten dem von der Stadt beauftragten Landschaftsarchitekturbüro Planergruppe Oberhausen als Basis für ihren Entwurf. Die dichten Sträucher will man lichten und teilweise entfernen – auch damit niemand fürchten muss, es könnte sich jemand dahinter verstecken. Auch neue Bänke und Mülleimer sollen aufgestellt werden. Die alten, so berichteten Besucher des Parks, waren nach und nach abmontiert worden.

Attraktiv soll der Park vor allem für Kinder werden durch Kletterfelsen, Balancierbalken, Rutsche und Doppelschaukel. Heranwachsende sollen sich auf einem eingezäunten Bolzplatz unter der Brücke austoben. Für Skater entsteht dort eine Asphaltpiste. Wer einfach nur chillen will, kann es sich auf der hölzernen Sitztribüne bequem machen.

Essen Villa Waldthausen Der Waldthausenpark erinnert an die alteingesessene und einflussreiche Unternehmerfamilie von Waldthausen, deren Villa einst auf dem Grundstück stand. 1936 erwarb die Stadt Essen die „Villa Waldthausen“ von dem Bankier Albert von Waldthausen. Die Nationalsozialisten errichteten dort das „Haus Heimat“. Im Zweiten Weltktrieg wurde das Gebäude zerstört.

Finanziert wird das Projekt zu 90 Prozent aus Fördermitteln des Landes. Den Förderbescheid erwartet die Stadt im Frühjahr. Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten für die Umgestaltung beginnen. Die Stadt veranschlagt dafür ein Jahr.