Essen: Männer mit Drogen und Messer flüchten vor der Polizei

Polizisten nahmen in Essen-Borbeck einen Skodafahrer und dessen Beifahrer fest.

Essen. Nach einer kurzen Flucht nahmen Polizisten einen Skoda-Fahrer und dessen Beifahrer in Borbeck fest. Im Auto fand sich eine größere Menge Drogen.

Größere Mengen Drogen und ein Messer hat die Polizei bei einer Festnahme zweier Männer in Essen-Borbeck sichergestellt.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, wollte eine Polizeistreife am Montag gegen 9.15 Uhr auf der Alte-Bottroper-Straße einen Skodafahrer und dessen Beifahrer kontrollieren. Als der Streifenwagen deshalb wendete, ergriff der Skoda-Fahrer die Flucht und bog auf die Straße Schacht-Neu-Cöln ab. Dort konnte er nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestoppt werden.

In dem Auto fanden die Beamten die größere Menge Betäubungsmittel. Außerdem hatte der 22-jährige Beifahrer ein Messer dabei. Sowohl er als auch der 21-jährige Fahrer wurden vorläufig festgenommen und am nächsten Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen, weil keine Fluchtgefahr festgestellt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.