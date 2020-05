Essen: Mehr als jede dritte Schule seit Wochen ohne Homepage

Mehr als jede dritte Schule in Essen ist derzeit im Internet nicht erreichbar. Die Homepages von 60 der insgesamt rund 170 Schulen in Essen lassen sich bereits seit etwa zwei Wochen nicht aufrufen. Betroffen sind vor allem Grundschulen. Das Problem wird noch bis weit nach Pfingsten andauern, kündigt Stadt-Sprecherin Jasmin Trilling an.

Ohne Internet-Seite zu sein, ist für Schulen in diesen Tagen besonders kritisch. Eltern haben wegen der Corona-Krise ein verstärktes Informationsbedürfnis. Auf den Internet-Seiten stehen provisorische Stundenpläne, die häufig aktualisiert werden. Viele Schulen stellen außerdem Anmelde-Formulare fürs kommende Schuljahr auf ihre Homepage - zum Beispiel für künftige Erstklässler, die nach den Ferien in die Ganztagsbetreuung sollen. Auch das Thema "Homeschooling", bei dem Schüler wegen der Corona-Krise zu Hause lernen, steht und fällt häufig mit der Internet-Präsenz der Schule.

Betroffen sind die Internet-Seiten, die vom ESH gepflegt werden

Zuständig für das Computerwesen an Essener Schulen ist das "Essener Systemhaus" (ESH), eine städtische Tochterfirma. Betroffen vom aktuellen Homepage-Ausfall sind ausschließlich jene Schulen, die die Daten ihrer Internet-Seite auf Zentralrechnern des ESH liegen haben. Viele Schulen - vor allem jene mit großen Fördervereinen - haben sich in Sachen Homepage schon vor Jahren vom ESH losgesagt und bezahlen private Firmen für die Speicherung der Daten und das so genannte "Webhosting". Diese Schulen haben derzeit kein Problem.

"Der Server des ESH, der die Daten der Schul-Homepages enthält, ist wiederholt von schadhaften Codes Dateien befallen worden", berichtet Jasmin Trilling. Deshalb musste er am Montag, 18. Mai, vom Netz genommen werden.

Fachfirma muss hinzugezogen werden

Die Ursache ist unklar und das Problem gravierend. Eine Fachfirma muss hinzugezogen werden, wurde jetzt beschlossen werden. "Weil die Corona-Krise Eile erfordert, damit Eltern wieder jederzeit informiert werden können, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", sagt Jasmin Trilling.

Nach Pfingsten werde es erste Ermittlungs-Ergebnisse geben, was getan werden muss. Der Fehler macht sich so bemerkbar: Statt der Schul-Homepage erscheint die Meldung "Http/1.1 Service Unavailable" und ein komplett weißer Bildschirm.