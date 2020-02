Essen: Mehrere Streithähne prügeln sich auf offener Straße

Die Polizei musste eine Schlägerei auf der Steeler Straße in Huttrop unterbinden.

Essen. Nach einem Gewaltausbruch mit Verletzten in Huttrop ermittelt die Polizei gegen drei Männer. Das Handgemenge spielte sich vor einem Wohnhaus ab.

Nach einem handfesten Streit mehrerer Beteiligter vor einem Wohnhaus an der Steeler Straße in Essen-Huttrop ermittelt die Polizei wegen Körperverletzungsdelikten gegen drei 18, 31 und 40 Jahre alte Männer.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, waren am Montag gegen 17.10 Uhr zunächst der 31-Jährige und eine 24 Jahre alte Bekannte des Mannes in einen verbalen Streit geraten. Während der Auseinandersetzung kam ein 18-jähriger Freund der Frau hinzu, woraufhin sich der 31-Jährige und der 18-Jährige miteinander anlegten. Zwischen den beiden entwickelte sich ein Handgemenge, bei dem beide leicht verletzt wurden. Der 18-Jährige soll dabei auch ein Reizstoffsprühgerät gegen den älteren Kontrahenten eingesetzt haben.

Eine 39-jährige sowie zwei 40-jährige Zeugen sahen die Auseinandersetzung und versuchten zu schlichten - nicht ohne selbst handgreiflich zu werden. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation etwas beruhigt, der 18-Jährige und der 31-Jährige schrien sich jedoch noch gegenseitig an. Die Ursache des Streits ist unklar.