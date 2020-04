Essen: Messwerte in Corona-Zeiten relativieren Diesel-Gefahr

Die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens ist eine wirtschaftliche Katastrophe, sie macht aber einen Feldversuch möglich, der unter normalen Umständen niemals auch nur denkbar gewesen wäre: Wie reagieren die Schadstoff-Messwerte, wenn plötzlich 40, 50 Prozent des Autoverkehrs wegfallen?

Es gab vor Corona einmal heftige Diskussionen um angebliche Diesel-Gefahren

Man erinnert sich: Bevor mit dem Coronavirus eine wirkliche Gesundheitsgefahr in dieses Land einbrach, gab es einmal heftige Diskussionen um die angebliche Gefährlichkeit von Diesel-Abgasen, die aus heutiger Sicht in die Kategorie „Probleme, die wir gerne hätten“ gehören.

Gleichwohl wurden radikale Maßnahmen gefordert, der Abmahnverein „Deutsche Umwelthilfe“ versetzte ganze Stadtverwaltungen in Angst und Schrecken, in Essen drohte neben der Stilllegung zahlreicher Stadtteile sogar die Sperrung der A 40. Mit Projekten wie der Umweltspur auf der Schützenbahn, die in ihrer Sinnhaftigkeit ein wenig an mittelalterlichen Ablasshandel erinnern, gelang es der Stadt Essen schließlich, einen für sie teuren Burgfrieden auszuhandeln.

Drohpotenzial der Umwelthilfe basierte auf ziemlich willkürlichen Grenzwerten

Das Drohpotenzial der Umwelthilfe basierte vor allem auf Schadstoff-Messungen, die wie Monstranzen von Gericht zu Gericht getragen wurden. Sie schienen das Problem zu belegen, wenngleich es immer Zweifel gab, ob das Überschreiten ziemlich willkürlich gesetzter Grenzwerte derartige Eingriffe in das Verkehrsgeschehen und in private Rechte überhaupt rechtfertigten und nötig machten.

Durch den unfreiwilligen Feldversuch scheint sich nun zu bestätigen: In vielen Städten Deutschlands, auch in Essen, tut sich wenig und manchmal sogar gar nichts an der Höhe der Schadstoffwerte. Umweltämter und die Umwelthilfe machen das Wetter dafür verantwortlich. Das mag sein, war aber merkwürdigerweise früher allenfalls ein Randthema. Kritiker wiesen auch auf vorhandene Hintergrundbelastungen hin, die mit Autoabgasen nichts zu tun haben – Gehör fanden sie nicht.

Für teure Essener Umweltspur gibt es keine sachliche Berechtigung

Wenn selbst Halbierungen beim Verkehr so geringe Werte-Änderungen bringen, sollte jedenfalls klar sein: Ideologisch eingefärbte Experimente wie die Umweltspur haben keine ausreichende Existenzberechtigung, erst recht nicht in Corona-Zeiten. Öffentliche Mittel werden jetzt dringend woanders gebraucht. Das Projekt soll rund drei Millionen Euro kosten – Zeit die Notbremse zu ziehen.