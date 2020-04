Essen: Mit Videos und Aufgaben hält Kita Kontakt zu Kindern

Essen-Überruhr. Die Kita Arche Noah in Essen-Überruhr versucht, für ihre 80 Kinder die Coronazeit mit zu überbrücken – mit Tanz, Bastel- und Malarbeiten.

Nicht nur die Kinder sehnen sich in diesen Wochen nach ihrer Kita, auch die Erzieherinnen und Erzieher vermissen ihre Schützlinge. Um den Kontakt trotzdem aufrecht zu erhalten, hat sich die evangelische Kita Arche Noah in Essen-Überruhr spezielle Aktionen ausgedacht. Wie übrigens auch viele andere Kitas in der Stadt.

Überruhr am Hinseler Feld: Erst im Januar haben die 80 Kinder und elf Pädagogen der Kita Arche Noah ihr schönes neues Gebäude mit großer Außenfläche bezogen. Doch bevor sie überhaupt die Chance hatten, die Räume in Beschlag zu nehmen, kam die Corona-Pandemie. „Von jetzt auf gleich war es plötzlich gespenstisch ruhig bei uns“, berichtet Kita-Leiterin Nicole Weber. Und auf einmal gab es Zeit satt. Die nutzen Nicole Weber und ihre Team, um sich Gedanken über alternative Kontaktmöglichkeiten zu machen.

Das neue Gebäude der Überruhrer Kita Arche Noah wurde erst im Januar bezogen. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Eine emotionale Videobotschaft der Erzieher

„Wir waren alle überrascht und total erfreut, als aus der Kita eine emotionale Videobotschaft kam, die sich an die Kinder richtete“, sagt Daniela Kucharczyk, deren vierjähriger Sohn Ben und die fünfjährige Tochter Lara die Kita besuchen und die wie alle Eltern vom persönlichen Engagement der Erzieher begeistert ist.

An die Videobotschaft war natürlich direkt eine Aufgabe für die Kinder geknüpft: Regenbogenbilder wünschte sich das Kita-Team. Die hängen nun außen an der Balustrade der Außentreppe: Denn die Kindertagesstätte, die zur evangelischen Gemeinde gehört, erstreckt sich über Erdgeschoss und erste Etage des vierstöckigen Gebäudes.

Osterhasen wurden an alle 80 Kinder persönlich überbracht

Der nächste „Auftrag“ an die Kinder folgte: Alte Gummistiefel konnten vor der Kita abgeholt werden, um sie anschließend zu bepflanzen. „Innerhalb von zwei Stunden waren alle weg“, so Weber. Auch sie hängen nun an der Außenfassade, werden von der Handvoll Kinder, die zur Notbetreuung kommen, gegossen. Die nicht in die Notgruppe können, schauen wieder beim Spaziergang vorbei, „für sie ist es dann auch schön, ihre Bilder zu sehen“.

Erzieherin Nicole Weber (oben) und Robin Geppert (unten) halten in der Kita die Stellung. In die Notgruppe gehen auch die beiden Kinder von Dennis und Daniela Kucharczyk (Mitte). Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Denn nicht nur Regenbögen, auch Vögel aus aller Welt zieren die Fenster: Sie sollten von den Kindern naturgetreu gezeichnet werden. „Ein bisschen Bildung sollte auch dabei sein“, sagt Weber und lacht. Emotional wurde es, als alle Erzieher in der Osterwoche unterwegs waren und süße Hasen persönlich bei allen 80 Kindern vorbeibrachten.

Unzählige Dankesmails und Fotos der Eltern und Kinder

„Da wurde so richtig deutlich, wie sehr wir uns gegenseitig vermissen. Die Kinder hatten ein großes Mitteilungsbedürfnis und mussten zurückgehalten werden, damit sie uns nicht umarmen.“ Als Reaktion gab es unzählige Dankemails der Eltern und Fotos, die nun in den Kitaräumen hängen, „das hat uns schon sehr berührt“. Ab dieser Woche wird getanzt: Die Erzieher haben es vorgemacht und ihre Videos den Kindern geschickt – natürlich mit der Aufforderung, ihre Tänze vorzuführen und zu filmen. „Die werden wir dann alle zusammenschneiden und beim Wiedersehensfest zeigen“, sagt Nicole Weber

„Für die Kinder ist es in dieser unsicheren Zeit wichtig, dass sie den Kontakt zur Normalität – also zum Kindergarten – nicht verlieren“, glaubt Daniela Kucharczyk, „das ist auch ein Stückchen Sicherheit, dass ihnen vermittelt wird.“ Ihre Tochter Lara sei zwar wie Sohn Ben in der Notgruppe, „aber ich vermisse meine beste Freundin und alle anderen Kinder“, sagt die Fünfjährige. Auf die wird sie wohl auch noch eine Weile warten müssen. Aber die Notgruppe wird sich ab nächster Woche verdoppeln: Dann kommen zehn statt fünf Kinder.

Essen Gedenktafel erinnert an Friedrich Graeber Der Neubau der Kita „Arche Noah“ vereint Kindertagesstätte und sieben barrierefreie Wohnungen unter einem Dach. In der Kita wird das offene Konzept gelebt – es gibt keine Gruppen mehr. Auf dem Grundstück des Neubaus stand viele Jahre lang das Friedrich-Graeber-Gemeindehaus. An Friedrich Graeber, einst Altstadt-Pfarrer und während des Nationalsozialismus der bekennenden Kirche verbunden und damit ein Akteur des Widerstandes, erinnert nun eine Gedenktafel, die an dem Gebäude angebracht wurde.

Bis zum Wiedersehen wird es also noch die ein oder andere kreative Aufgabe geben: „Wir haben da noch einiges in petto“, sagt Nicole Weber, die eigentlich mitten in den Vorbereitungen zum großen Einweihungsfest für die Kita Arche Noah war, als die Corona-Krise kam. „Aber das werden wir auf jeden Fall nachholen“, verspricht sie.