Essen: Müllabfuhr verschärft den Gesundheitsschutz

Bislang gab es nur Verdachtsfälle, doch die erwiesen sich glücklicherweise als negativ. Nein, noch hat sich kein Mitarbeiter der Entsorgungsbetrieben Essen (EBE) mit dem Coronavirus infiziert, so Sprecherin Bettina Hellenkamp. Gleichwohl verschärft die EBE die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz.

Die Besatzungen der Müllwagen sollen nicht mehr zu dritt oder viert im Führerhaus sitzen, sondern maximal noch zu zweit. Die übrigen Kollegen sollen mit dem Auto in ihr Revier fahren und dort zu den Kollegen hinzustoßen. Da die EBE nicht über genügend Dienstwagen verfüge, werden die in der Müllabfuhr Beschäftigten dafür ihren eigenen Pkw nutzen müssen.

Die Straßenreinigung rückt mehrmals aus

Auch die Straßenreinigung wird nicht mehr in voller Besatzung den Betriebshof verlassen, sondern jeweils nur in halber Mannschaftsstärke - dies dann aber zwei Mal.

Was laut Hellenkamp auf freiwilliger Basis teilweise bereits geschieht, soll alsbald von der Geschäftsführungen angeordnet werden.

Oliver Kern, Kandidat der SPD für das Amt des Oberbürgermeisters, hatte jüngst darauf aufmerksam gemacht, dass die EBE-Mitarbeiter den Mindestabstand von 1,5 Metern in den Fahrzeugen unmöglich einhalten könnten.

Das Duschen nach der Schicht ist den Mitarbeitern der EBE freigestellt

Auch in Sachen Körperhygiene suchen die Entsorgungsbetriebe nach praktikablen Lösungen. Auch beim Duschen im Betriebshof sollen sich möglichst wenige Mitarbeiter über den Weg laufen. Man sei deshalb in Gesprächen mit der Stadt Essen darüber, ob Mitarbeiter Duschräume in städtischen Sportanlagen nutzen können, die derzeit ja geschlossen sind, so Hellenkamp.

Eigentlich sind die Mitarbeiter dazu verpflichtet, nach Schichtende zu duschen. Wegen der Coronakrise sei ihnen dies freigestellt.