Essen: Museen hoffen auf die Wiedereröffnung ab Anfang Mai

Wenn es Orte gibt, an denen Abstand halten schon immer zu den grundlegenden Regeln gehörte, dann sind es die Museen. Nicht zu nah an die Kunst heranrücken und dem Nebenmann am besten nicht im Bild stehen – nirgends sonst ist Social Distancing wohl schon so eingeübt wie in den Ausstellungsräumen. Nach Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt sollen deshalb nun auch die Museen in NRW wieder schrittweise eröffnet werden. Peter Gorschlüter, Direktor des Museum Folkwang, zeigt sich nach Signalen aus Politik und Verwaltung vorsichtig optimistisch, das Haus ab dem 5. Mai wieder für Publikum öffnen zu können. „Wir bereiten uns sehr, sehr intensiv darauf vor.“ Und auch die Stiftung Zollverein will – vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung von Stadt und Land NRW – Ausstellungsbereiche ab der kommenden Woche wieder öffnen. Konkrete Pläne dazu sollen in den nächsten Tagen vorgestellt werden.

Maximalbesucherzahl soll für genügend Abstand sorgen

Momentan sei man intensiv damit beschäftigt, „einen umfangreichen Maßnahmenkatalog abzuarbeiten“, erklärt Gorschlüter. Neben der Einhaltung aller Schutz- und Hygienevorschriften gehe es vor allem darum, die Besucherströme zu regulieren und den Vorgaben entsprechend zu lenken. So werde es im gesamten Museum Folkwang mit seinen weitläufigen Verkehrsflächen rein rechnerisch eine maximale Besucherzahl von 470 geben. Allerdings nur, wenn die Gäste in allen Teilbereichen des Hauses optimal verteilt seien, erklärt der Museumschef. Sollten Wartezeiten entstehen, werde man flexibel vorgehen.

So gut besuchte Ausstellungssäle wie bei der Neupräsentation der Sammlung im vergangenen Jahr, wird es Museum Folkwang so schnell nicht wieder geben. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Anzahl des Aufsichtspersonals werde entsprechend hochgefahren, um die Einhaltung der Abstandsregelung zu gewährleisten, sagt Gorschlüter. Ein- und Ausgänge werden, soweit möglich, getrennt. Eine Maskenpflicht für Besucher soll es vorerst noch nicht geben, erklärt der Museumschef. Führungen sind bis auf Weiteres ausgeschlossen. Allerdings verfügt das Museum Folkwang schon seit längerem über eine Ausstellungs-App, die den Besuchern Informationen zu den Kunstwerken kostenlos zur Verfügung stellt.

Gorschlüter ist froh, den Museumsbetrieb in einer Zeit ohne große Sonderschauen wieder allmählich hochfahren zu können. Die als Ausstellungshighlight angekündigte Keith Haring Schau, die eigentlich im Mai hätte starten sollen, wurde in den August verschoben. Fast alle Leihgeber hätten mitgespielt, freut sich Gorschlüter. Allerdings habe die Verschiebung auch eine ganze Kettenreaktion von weiteren Terminverlegungen verursacht. Intensiv diskutiert wird im Museum momentan auch, wie man die Besucherströme künftig bei Ausstellungen durch Ticketvorbuchungen im Internet mit festen Zeitvorgaben lenken kann.

Die Schließung war ein Rückschlag nach einem extrem positiven Jahresanfang

Essen Digitale Museumsschau Das Museum Folkwang hat in den Wochen der Schließung auch die Aktivitäten im digitalen Bereich weiter verstärkt. So kann man Museumsmitarbeiter auf Instagram bei der Arbeit begleiten #BehindtheScenes Kuratoren berichten aus dem leeren Museum und stellen die Sammlungsräume vor.#EmptyMuseum. Auf Facebook stellen sie außerdem wöchentlich ihr persönliches Lieblingswerk oder ihren Lieblingsraum vor. #MybestofMuseumFolkwang

Das Museum Folkwang hat der Lockdown nach einem vielversprechenden Jahresanfang ereilt. „Wir hatten einen extrem guten Lauf“, sagt Peter Gorschlüter. So konnte das Angebot des freien Eintritts in die Sammlung, mit dem das Museum Folkwang eine bundesweite Vorreiterrolle eingenommen hat, im Februar mit Hilfe der Krupp-Stiftung und der Stadt Essen dauerhaft verlängert werden.

Im März hatte eine Experten-Kommission das Folkwang dann auch zum „Museum des Jahres“ gekürt. Bundesweites Renommee und ein deutliches Besucherplus gehören eigentlich zu den erfreulichen Folgen einer solchen Auszeichnung. Doch nun müsse man abwarten, wie sich die Publikumsnachfrage entwickle, der große Ansturm sei zunächst wohl nicht zu erwarten, glaubt der Museumschef. Immerhin: Dank des freien Eintritts habe man den Vorteil, „dass wir nicht ganz so stark mit Einnahmeverlusten kämpfen wie andere Häuser“, zeigt sich Gorschlüter erleichtert.

