Essen: Mutmaßlicher Kabeldieb erleidet tödlichen Stromschlag

Essen. Polizisten entdeckten die Leiche eines unbekannten Mannes im Innern einer Versorgungsstation in Leithe. Kupferkabel lagen zum Abtransport bereit.

Bei einem Einbruch in eine Energie-Versorgungsstation auf einer Baustelle an der Haltener Straße in Essen-Leithe hat ein unbekannter Mann in der Nacht zum Samstag einen tödlichen Stromschlag erlitten. Wie die Polizei am Montag berichtete, fanden Beamte die Leiche des mutmaßlichen Kupferdiebs im Inneren der Station, nachdem sie von Mitarbeitern des Energieversorgers alarmiert worden waren, die wegen eines Stromausfalls in Essen und Gelsenkirchen im Einsatz waren.

Wie Polizeisprecher Peter Elke mitteilte, konnten Sanitäter und ein Notarzt nur noch den Tod des Einbrechers feststellen. Offenbar drang er mit Gewalt in das Gebäude ein und erlitt in den frühen Morgenstunden den für ihn tödlichen Stromschlag.

Kameras zeigten fremde Personen auf der Baustelle

Gegen 2.30 Uhr hatte ein privater Sicherheitsdienst eine Alarmauslösung auf der Baustelle an der Haltener Straße gemeldet. Über Kameras beobachteten die Mitarbeiter fremde Personen auf dem Gelände. Die Leitstelle der Essener Polizei setzte sofort Streifenwagen ein, die den Bereich kontrollierten. Später entdeckten die Beamten an der Stromstation eine aufgebrochene Tür und Kupferkabel, die bereits zum Abtransport bereit gelegt worden waren.

Die Essener Kripo bittet um Hinweise auf den unbekannten Toten unter der Rufnummer 0201/829-0.