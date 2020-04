Essen: Nach Horror-Crash an Haltestelle droht eine Anklage

Der Horror-Crash in Essen-Frohnhausen mit einem Dutzend Opfern an der Haltestelle Gervinusplatz hat wahrscheinlich strafrechtliche Konsequenzen: Der 81 Jahre alten Unfallfahrerin droht eine Anklage vor Gericht. "Darauf wird es aufgrund der Vielzahl von Verletzten und eines Toten wohl hinauslaufen", sagte Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens am Donnerstag zwei Monate nach dem schrecklichen Unfall, bei dem die Seniorin am letzten Tag des Februars mit ihrem BMW ungebremst und mit mutmaßlich hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe Menschen fuhr. Es waren Fahrgäste der Straßenbahn 109, die beim Ein- und Aussteigen nichts Schlimmes ahnend die Straße überqueren wollten.

Einige der Unfallopfer wurden durch die Wucht des Aufpralls wie Puppen durch die Luft gewirbelt, berichteten Augenzeugen. Zwölf Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt, einer von ihnen, ein 66 Jahre alter Frohnhauser, starb Wochen später im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Autofahrerin hat sich bislang nicht geäußert

Die betagte Autofahrerin habe sich bislang nicht zu dem Hergang des Unfalls geäußert, sagte Jürgens. So ist es nun in erster Linie an anderen, Hergang und Ursache zu rekonstruieren. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass die Seniorin Gas und Bremse verwechselt hat.

Wenn sich diese Annahme bestätigt, stünde eine Fahrlässigkeit und damit der Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Raum, so die Oberstaatsanwältin: "Denn man muss sich ja fragen, ob die Frau aufgrund ihres Alters überhaupt noch Auto hätte fahren dürfen." Das zu untersuchen, ist unter anderem Gegenstand eines noch ausstehenden Gutachtens. Dessen Ergebnisse blieben abzuwarten. Eins kann die Oberstaatsanwältin allerdings mit Sicherheit schon jetzt sagen: Die Wirkung von Alkohol oder Medikamenten ist als Unfallursache definitiv auszuschließen. Dies hat die Auswertung der Blutprobe der Frau ergeben.

Auf der Frohnhauser Straße spielten sich dramatische Szenen ab

Nach dem Unfall spielten sich auf der Frohnhauser Straße dramatische Szenen ab. Augenzeugen leisteten blutenden Schwerverletzten verzweifelt Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte nach kurzer Zeit eintrafen, um die Opfer notfallmedizinisch zu versorgen. Auch der Rettungshubschrauber "Christoph 9" aus Duisburg war vor Ort. Zusätzliche Unterstützung bekam der Essener Rettungsdienst von den Feuerwehren aus Gelsenkirchen und Bochum, die jeweils einen Notarzt und einen Rettungswagen nach Essen brachten, um in der Hochphase des Einsatzes die Versorgung im übrigen Stadtgebiet gewährleisten zu können.

Den 66-jährigen Frohnhauser hatte es bei dem Unfall besonders schlimm erwischt. Während alle anderen Opfer sich von ihren Verletzungen vergleichsweise schnell erholten, kämpften die Ärzte drei Wochen lang auf der Intensivstation um das Leben des Mannes. Am Ende erfolglos: Er starb Ende März in einem Krankenhaus.

Insgesamt waren an dem Großeinsatz am 29. Februar 63 Kräfte beteiligt. Die stark befahrene Kreuzung blieb über mehrere Stunden komplett gesperrt, bis die aufwendige Unfallaufnahme abgeschlossen werden konnte.