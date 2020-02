Essen: Nach Sturm-Absagen freuen sich Jecken auf Rosenmontag

Essen. Ruhe nach dem Sturm: Die Rosenmontagszüge in Rüttenscheid (13.11 Uhr) und Kupferdreh (16.11 Uhr) finden wie geplant statt, so die Veranstalter.

Die guten Nachrichten zuerst: Die Essener Rosenmontagsumzüge in Rüttenscheid und Kupferdreh werden wie geplant stattfinden. „Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir starten um 13.11 Uhr“, sagt Volker Sassen, Vorsitzender des Festausschusses Essener Karneval. Auch Zugleiterin Sabine Kost vom Festausschuss Kupferdreher Karneval gibt am Sonntag grünes Licht: „Wir ziehen.“ In Kupferdreh setzt sich der Zug um 16.11 Uhr in Bewegung.

Lange Gesichter dagegen im Essener Süden: Der für Sonntag geplante Straßenkarneval in Kettwig und Werden musste am Samstagnachmittag wegen des miserablen Wetters mit tückischen Sturmböen und Dauerregen abgesagt werden. Sonntagfrüh entschied sich dann auch die GKG Gemütlichkeit Heisingen 1882, das traditionelle Schiebekarrerennen ausfallen zu lassen.

Werdener Bollerwagenjecken sehen sich in Absage-Entscheidung bestätigt

Bei der Absage-Entscheidung am Samstag hatten die Veranstalter Ulf Korten und Anja Kirchhoff von den Werdener Bollerwagenjecken noch ein mulmiges Gefühl, aber am Sonntag sahen sie sich bestätigt. „Die Gefahr, dass etwas passieren konnte, war einfach zu groß.“ Mit den Ausschlag habe auch gegeben, dass in Werden traditionell viele kleine Kinder mitfeierten. Korten: „Sicherheit geht vor.“

Und was passiert mit dem leckeren Wurfmaterial? „Einen Teil nehmen wir mit zum Rüttenscheider Umzug, den anderen Teil bewahren wir für nächstes Jahr auf“, so Ulf Korten und Anja Kirchhoff. Die beiden Bollerwagenjecken machen beim Rüttenscheider Rosenmontag mit – als Wagenengel für die Fischlaker Narren.

Heisinger Karnevalisten sind trotz Absage in Stimmung: „Wir feiern trotzdem“

Ob Werden, Kettwig oder Heisingen – wochen- und monatelang hatten sie sich auf den Höhepunkt der Session vorbereitet und dann wirbelt der Wind alles durcheinander. Der Heisinger Vorsitzende Jens Neuss wollte sich die gute Laune jedoch nicht verderben lassen. „Wir feiern trotzdem.“ Der Frühschoppen im Pfarrzentrum St. Georg begann pünktlich um 12.30 Uhr, am Nachmittag wurde dort mit dem Kinderprinzenpaar geschunkelt.

Auch die Kettwiger Karnevalisten beherrschen die Kunst der Improvisation. Fünf Karnevalistengruppen wollen am Montag in Ratingen mitziehen: die Affenbande, die Lokalpatrioten, FSV Kettwig, der Freundeskreis für Kinder und die Kita Mintarder Weg. Drei andere Gesellschaften fahren beim Rüttenscheider Rosenmontagszug mit: die Kettwiger Rudergesellschaft 1906, die Freiwillige Feuerwehr Kettwig und das Kinderheim St. Josephshaus.

Zugleiterin: „Ein bisschen Regen macht den Karnevalisten in Kupferdreh nichts“

Der Rüttenscheider Rosenmontagszug wird wegen der Ruhrbahnbaustelle an der Huyssenallee (Höhe Sheraton/Philharmonie) einige hundert Meter kürzer ausfallen. Der Umzug endet bereits an der Kreuzung Huyssenallee / Ecke Hohenzollernstraße. „Zwischen 15.30 und 16 Uhr“, sagt Volker Sassen. Wegen der Ruhrbahn-Baustelle ändert sich auch der Standort der Ehrentribüne, sie ist verlegt worden zur Hohenzollernstraße / Ecke Admiral-Scheer-Straße (Höhe Bouleplatz).

Einige Wagen fahren von Rüttenscheid direkt weiter nach Kupferdreh, um sich dem Umzug anzuschließen, der um 16.11 Uhr beginnt. Dort ist zwar mit Niederschlägen zu rechnen, aber die Zugleiterin sagt: „Ein bisschen Regen macht den Karnevalisten in Kupferdreh gar nichts aus.“