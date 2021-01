Die Schulen bleiben weitgehend leer - an den Grundschulen gehen mehr Kinder in die Notbetreuung als an den weiterführenden.

Bildung Essen: Nur wenige Schüler am Montag in der Notbetreuung

Essen. Schüler der Jahrgänge 1 bis 6 können an die Schulen zur Notbetreuung. Doch gerade an den weiterführenden Schulen gibt es kaum Resonanz.

An den weiterführenden Schulen in Essen nutzen offenbar nur sehr wenige Eltern das Angebot, ihr Kind in eine Notbetreuung zu schicken.

So kam an die Gesamtschule Nord (Vogelheim) am Montagmorgen genau ein Kind zur Betreuung - von insgesamt 270 Schülern der Jahrgänge fünf und sechs. Das Helmholtz-Gymnasium in Rüttenscheid zählte vier Schüler, an der Gertrud-Bäumer-Realschule (Altenessen) seien es "eine Handvoll Kinder", hieß es.

Resonanz an den Grundschulen stärker

Etwas stärker fällt die Resonanz an den Grundschulen aus: Die Grundschule an der Rahmstraße (Altenessen) zählte am Montagmorgen 15 Kinder, die Ardeyschule (Rellinghausen) 22. "Erfahrungsgemäß werden es jede Woche mehr", sagt Anke Seifert, die Leiterin der Ardeyschule.

Das NRW-Schulministerium hatte Eltern von Kindern der Jahrgänge eins bis sechs eine Notbetreuung in Aussicht gestellt - allerdings versehen mit dem Hinweis, dass die Kinder möglichst nicht geschickt werden sollten im Sinne einer Kontakt-Reduzierung. Seit Montag, 11. Januar, werden grundsätzlich alle Schüler im Distanzunterricht beschult - also zu Hause, zumeist mit digitalen Kommunikationswegen.

"Wir versuchen, noch mehr Eltern zu erreichen"

"Wir versuchen noch, Eltern zu erreichen und sie zu ermuntern, ihre Kinder in die Betreuung zu schicken", berichtet Wolfgang Erdmann, Leiter der Gesamtschule Nord. Man hatte mittels einer eigenen Schul-App alle Kinder der Jahrgänge fünf und sechs ausdrücklich dazu ermuntert, die Betreuung in der Schule aufzusuchen. "Viele unserer Schüler haben zu Hause keinen ruhigen Arbeitsplatz, da ist die Schule der bessere Arbeitsort", sagt Erdmann.

Auch Ulrike Oberreuter, Leiterin der Grundschule an der Rahmstraße, möchte noch "nachsteuern" im Sinne einer höheren Beteiligung an der Betreuung. "Die Lernpakete, die wir unseren Kinder geben, werden von den Eltern vielfach nicht verstanden, entsprechend wenig Hilfestellung haben die Jungen und Mädchen zu Hause", berichtet die Schulleiterin.

