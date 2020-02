Essen: OB Kufen vergreift sich gegenüber Autofahrern im Ton

Essen. Der Essener Einzelhandel hatte auf etwas Verständnis gehofft für seine Bedenken in Sachen Verkehrswende. Da geriet man beim OB an den Falschen.

Oberbürgermeister Thomas Kufen neigt wie viele Politiker dazu, bei Reden nicht allzu konkret zu werden und sich inhaltlich und rhetorisch geschickt auf das jeweilige Publikum einzustellen. Beispielsweise spricht Kufen für gewöhnlich vor einem umweltbewegten Publikum über Verkehrspolitik anders als vor Kaufleuten, und bei der Awo werden andere sozialpolitische Akzente gesetzt als etwa vor dem Unternehmensverband.

Kufen redete neben der Verkehrswende auch dem Beginn der Rü-Stilllegung das Wort

Umso bemerkenswerter ist, dass der OB ausgerechnet beim festlichen Neujahrsempfang dem versammelten Einzelhandelsverband Klartext einschenkte: Die Verkehrswende in Essen werde kommen, und zwar inklusive höchst umstrittener Pläne wie der beginnenden Stilllegung der Rüttenscheider Straße.

Erstaunlich auch die Schärfe – um nicht zu sagen: die Unflätigkeit –, mit der Kufen Bürger beschimpfte, die für kurze Strecken ins Auto steigen. Zum Sachverhalt als solchen mag zwar auch der Herr Oberbürgermeister eine Meinung haben, die ihm hier keinesfalls ausgeredet werden soll. Nur: Wer wann welches Verkehrsmittel in Essen benutzt, wird vorläufig nicht im Rathaus entschieden. Wir reden hier bei allem Erziehungseifer immer noch von Bürgern, nicht von Untertanen.

Deutsche Umwelthilfe hat sich zum Mitbestimmer der Essener Verkehrspolitik aufgeschwungen

Festzuhalten ist: Wer beim Einzelhandel solche Töne anschlägt, scheint es tatsächlich ernst zu meinen mit der Verkehrswende. Dafür gibt es drei Gründe: Die politische und mediale Großwetterlage mit ihrer Öko-Orientierung liefert den zuverlässigen Basis-Sound für allerlei Experimente. Zum Handeln zwingt, zweitens, der vor Gericht ausgekungelte Deal mit der Deutschen Umwelthilfe, die sich so zum wichtigen, wenn auch niemals gewählten Mitbestimmer der Essener Verkehrspolitik aufschwingen konnte.

Und schließlich drittens: Kufen und die CDU bereiten sich bereits auf einen neuen Partner im Stadtrat nach der Kommunalwahl im September vor. Schon als blutjunger CDU-Hoffnungsträger war Kufen den Grünen zugetan. Es fällt auf, wie intensiv er derzeit deren politisches Vorfeld rhetorisch umgarnt – sei es mit Postings im Netzwerk Facebook, sei es eben auch indirekt mit Bekenntnissen wie jetzt vor dem Einzelhandel.

Ob SPD und CDU nach der Wahl zusammenbleiben, ist derzeit sehr fraglich

Umgekehrt waren es für die in Essen traditionell nicht übermäßig linken Grünen gute Jahre, als sie an der Seite der CDU die Stadtpolitik mitbestimmen konnten. Mag in anderen Städten die SPD der geborene Partner sein, in Essen fanden Rot und Grün auch aus Gründen einer alten, tief ins Persönliche reichenden Skepsis nie so recht zusammen. CDU und SPD wiederum kooperieren zwar seit Jahren geräuschlos im Rat, doch ob das mit einer neu zusammengesetzten und wahrscheinlich nach links verschobenen SPD-Fraktion so bleiben kann, ist die große Frage.

Bleibt die Frage, ob eine Verkehrswende in Essen inklusive der dann unvermeidlichen Drangsalierung der Autofahrer und den Risiken für den Einzelhandel mehr ist als das Herzensanliegen einer lauten, gut vernetzten Minderheit. Kufen scheint das zu glauben. Ob das tatsächlich so ist, wird man sehen.