Essen: Ordnungsdienst löst viele Menschenansammlungen auf

Auch an diesem Wochenende kontrollierte der Ordnungsdienst der Stadt Essen an vielen Ausflugszielen wie dem Baldeneysee die Einhaltung der coronabedingten Kontaktsperre.

Essen. Überall im Stadtgebiet musste der Essener Ordnungsdienst am Freitag Menschenansammlungen auflösen. Einen größeren Einsatz gab es in Altendorf.

Der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Essen musste bei dem schönen Wetter am Freitag (17.4.) im ganzen Stadtgebiet Personengruppen auflösen. Einen größeren Einsatz gab es rund um den Niederfeldsee und auf dem Ehrenzeller Platz in Altendorf. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilt, mussten dort zahlreiche Platzverweise erteilt werden, außerdem wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet

Weitere Einsätze habe es zum Beispiel im Stadtgarten und in der Innenstadt gegeben, am Ruhrufer, am Katernberger Markt sowie Stoppenberger Markt. Auch auf der Brehminsel, im Löwental, im Krayer Volksgarten, im Borbecker Schlosspark sowie auf der Rüttenscheider Straße gab es Kontrollen, bei denen Personengruppen aufgelöst werden mussten. Die Zahl der eingeleiteten Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten will die Stadt am Montag mitteilen.