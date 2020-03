Essen: Parkplatz-Streit eskaliert - Mann droht mit Macheten

Die Polizei ermittelt nach einem Parkplatzstreit in Karnap.

Essen. Als ein 42-Jähriger sein Auto in Karnap parken wollten, wurde er von einem Anwohner (62) angegangen. Der Mann warf mit Eiern und griff zu Waffen.

Ein Streit zwischen zwei Männern um einen Parkplatz ist am Montag in Essen-Karnap eskaliert: Ein 62-jähriger Anwohner der II. Schockenhecke bewarf den Wagen eines Autofahrers erst mit Eiern und griff danach zu zwei Macheten.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte der Mann seinen Skoda gegen 18 Uhr neben einer Einfahrt auf der Straße abstellen. Das missfiel dem 62-Jährigen offenbar. Um den Autofahrer zu vertreiben, brüllte er den Autofahrer aus dem Haus heraus an. Der Streit setzte sich auf der Straße fort, wobei der jüngere der beiden leichte Verletzungen an der Hand erlitt.

Als mehrere Personen hinzukamen, ging der 62-Jährige kurz ins Haus und kam mit zwei Macheten in den Händen wieder zurück. Als die alarmierte Polizei eintraf, hatten sich die Schaulustigen wieder entfernt und die Situation konnte durch die Beamten beruhigt werden. Die beiden Macheten wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.