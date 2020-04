Essen: Polizei fasst Einbrecherin auf frischer Tat

Dank der Unterstützung von Anwohnern konnte die Polizei eine mutmaßliche Einbrecherin in Essen-Kray festnehmen. Die 41-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Eine mutmaßliche Einbrecherin ist von der Polizei auf frischer Tat in Essen-Kray gefasst worden. Die 41-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte ein Zeuge am Ostermontag Alarm geschlagen, als er beobachtete, dass eine Unbekannte versuchte, die Terrassentür seines Nachbarn an der Munscheidtstraße aufzuhebeln.

Zusammen mit weiteren Anwohnern konnte der Mann, die 41-Jährige im Garten stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und am nächsten Tag einem Richter vorgeführt.