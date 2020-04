Essen: Polizei meldet weiteren Überfall auf einen Taxifahrer

Essen. Ein Unbekannter wollte einen Taxifahrer in Altendorf ausnehmen. Doch dem Mann gelang die Flucht. Es ist die vierte Tat dieser Art seit März.

Zum wiederholten Mal ist in Essen ein Taxifahrer zum Ziel eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, versuchte ein Unbekannter am Montagabend im Essener Stadtteil Altendorf einen Taxifahrer auszunehmen. Doch der Mann gab Gas und entkam.

Gegen 23.10 Uhr hatte der Täter einen Wagen zur Heinrich-Strunk-Straße bestellt. Als der 59 Jahre alte Taxifahrer eintraf, schlug der angebliche Fahrgast auf den Angestellten ein. Er versuchte, die Tageseinnahmen von außen an sich zu reißen. Der Fahrer drückte auf das Gaspedal und entkam dem Kriminellen, ohne dass dieser Beute machte. Der Straßenräuber flüchtete in Richtung der Gesamtschule. Die Kriminalpolizei prüft, ob der Flüchtige eventuell für weitere Raubüberfälle dieser Art in Frage kommt. Im März wurden der Polizei bereits drei weitere Taten angezeigt.

Der Täter soll mit Akzent gesprochen haben. Er ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und war dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0.