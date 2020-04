Essen: Polizei schnappt Kabeldieb-Trio auf Großbaustelle

Essen. Auf dem Baustellengelände der Funke Mediengruppe an der Friedrichstraße, dem früheren Firmensitz, sind am Wochenende Kabeldiebe erwischt worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma entdeckten in der Nacht auf Samstag die drei Täter, die einen Bauzaun zur Seite schoben, das Baustellengelände betraten und Altkabel abtransportieren wollten. Die Kabel waren in weiße Baustellensäcke gepackt worden. Die Polizisten, die alarmiert worden waren, umstellten mit mehreren Streifenwagen das Gelände. Die drei Täter versuchten zu flüchten, stürzten jedoch an einem Bauzaun. Die Polizei sicherte außerdem einen Transporter, der in der Nähe abgestellt worden war. Die Polizei ermittelt jetzt wegen schweren Bandendiebstahls.