Essen: Polizei sucht mit Foto nach einer EC-Kartenbetrügerin

Essen. Die Polizei Essen hat ein Bild einer Frau veröffentlicht, die mit der EC-Karte eines 46-Jährigen Geld abgehoben haben soll.

Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Essener Polizei nach einer mutmaßlichen Computerbetrügerin. Am 21. Dezember 2019 vergaß ein 46-Jähriger nach dem Geldabheben an einem Geldautomaten an der Frohnhauser Straße sein Portemonnaie an dem Automaten. Darin befand sich auch seine EC-Karte.

Die Essener Polizei sucht diese Frau. Wer kann Hinweise geben? Foto: Polizei / Essen

Der Mann hielt sich noch von etwa 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr in der Nähe der Bank auf, als eine unbekannte Frau ihm sein offenbar gefundenes Portemonnaie zurückgab. Zwei Tage später stellte er fest, dass jemand mit seiner EC-Karte unbefugt Geld abgehoben hatte.

Als Täterin kommt die auf dem Foto abgebildete Frau in Betracht, die nach dem 46-Jährigen die EC-Karte an dem Geldautomaten nutzte. Die Polizei fragt deshalb: Wer kann Hinweise auf die abgebildete Frau geben? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.