Essen: Polizei und Stadt bremsen Poser-Szene in Altendorf

Essen. Sie haben ihre Ankündigung wahr gemacht. Am Freitag und Samstag kontrollierten Einsatzkräfte von Polizei und Stadt die Poser-Szene in Altendorf.

Nach massiven Bürgerbeschwerden haben Polizei und die Stadt Essen am Freitag und Samstag zu einem gemeinsamen Schlag gegen die Auto-Poser-Szene ausgeholt. Schwerpunkte des Einsatzes waren der Niederfeldsee und der Ehrenzeller Platz im Stadtteil Altendorf.

Das Problem ist nicht unbedingt die Raserei. „Die Fahrer lassen den Motor aufheulen und die Reifen durchdrehen, außerdem stören sie durch laute Musik“, sagte Polizeisprecherin Judith Herold. Die Wagen der Poserszene seien oft hochwertige Fahrzeuge und obendrein aufgemotzt. „Eine etablierte Raserszene gibt es in Essen nach unserer Einschätzung allerdings nicht.“

Auch Ordnungskräfte der Stadt Essen - hier Mitarbeiter der Zentralen Ausländerbehörde - kamen bei der Aktion gegen die Poser-Szene zum Einsatz. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Am Freitag (17. April), einem warmen Frühlingstag, hätten die Schwerpunktkontrollen bis nach Mitternacht gedauert. Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Essen haben nach Angaben von Stadtsprecherin Silke Lenz am Niederfeldsee und am Ehrenzeller Platz „zahlreiche Platzweise“ erteilt. Außerdem seien Ordnungswidrigkeits-Verfahren eingeleitet worden wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung.

100 Tempo-Verstöße auf der Hans-Böckler-Straße - der Schnellste fuhr 87 km/h

An der Razzia seien auch Beamte der Bereitschaftspolizei eingesetzt worden, die sich zurzeit hauptsächlich um die Bekämpfung der Clan-Kriminalität kümmern. Sie sind Teil der „Besonderen Aufbauorganisation“, behördenintern abgekürzt BAO Clan. Am Freitag sei eine Strafanzeige geschrieben worden wegen Drogenbesitz. Ebenfalls beteiligt waren Beamte der Wache Altendorf.

Der Verkehrsdienst der Polizei hat bei den Tempo-Kontrollen allein am Freitag auf der Hans-Böckler-Straße 3292 Fahrzeuge gemessen. Dabei seien 100 Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit registriert worden. In drei Fällen hat die Polizei den Führerschein einkassiert und Fahrverbote erteilt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit habe 87 km/h betragen bei erlaubten 50.

Schon seit einiger Zeit gibt es Beschwerden von Anwohnern über die Poser- und Raserszene in Altendorf. Den schmalen Abschnitt zwischen Grieperstraße und Weuenstraße nutzen sie als Bühne für ihre PS-Protzerei, der Niederfeldsee dient dabei als Kulisse. „Die Anwohner des Niederfeldsees und des Ehrenzeller Platzes haben sich ausdrücklich bei der Polizei bedankt“, sagt Sprecherin Judith Herold.

25 Verstöße gegen Corona-Regeln am Samstag in Altendorf - Platzverweise erteilt

Schwerpunkt der Kontrollen am Samstag (18. April) waren erneut die Straßen zwischen Ehrenzeller Platz und Niederfeldsee. Der Einsatz habe von 15 Uhr bis Mitternacht gedauert. Weil es am Nachmittag geregnet hatte, seien allerdings weniger Auto-Poser unterwegs gewesen. „Wir haben 50 Fahrzeuge und 50 Personen kontrolliert“, so die Polizeisprecherin. Eine Person sei ohne Fahrerlaubnis erwischt worden, eine andere habe gegen das Waffengesetz verstoßen. Bei der sichergestellten Waffe habe es sich um eine Gaspistole gehandelt. Weitere Autofahrer seien mit Verwarngeldern belegt worden.

Auch am Samstag stellten Polizei und Ordnungsamt wieder Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung fest. Allein in Altendorf sei gegen 25 Personen ein Bußgeld verhängt worden, davon wurde einigen ein Platzverweis erteilt.

