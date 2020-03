Essen: Polizei warnt vor betrügerischer Desinfektionswerbung

Essen. Mutmaßliche Kriminelle wollten unseriös wirkende Anzeigen in Tageszeitungen schalten. Aufmerksame Verlagsmitarbeiter konnten das verhindern.

Aufmerksame Mitarbeiter der Funke Mediengruppe in Essen haben Kriminellen einen Riegel vorgeschoben, die offenbar weiterhin versuchen, aus der Corona-Furcht Kapital zu schlagen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wollten die mutmaßlichen Betrüger am Freitag Anzeigen in den Tageszeitungen des Ruhrgebiets zu schalten, in denen sie für die Desinfizierung von Wohnungen warben. Das Angebot sollte sich ausdrücklich nur an ältere Menschen richten. Da es zudem einen unseriösen Eindruck machte, benachrichtigte die Anzeigenabteilung die Polizei, die nun einmal mehr vor den miesen Maschen warnt.

Polizei appelliert: Keine Fremden in die Wohnung lassen

"Sollten Sie ein derartiges Angebot zur Desinfizierung Ihrer Wohnung sehen oder an der Haustür unterbreitet bekommen, seien Sie misstrauisch! Vor allem wenn plötzlich jemand vor Ihrer Wohnungstür steht und seine Dienstleistung" anbietet, obwohl Sie überhaupt niemanden damit beauftragt haben", lautet der Appell der Behörde.

Ähnlich wie bei anderen betrügerischen Haustürgeschäften von falschen Dachdeckern, Pflasterern oder Teppichreinigern liege der Verdacht nahe, dass die Anbieter es nicht gut meinen mit ihren "Kunden". Entweder werden die Arbeiten nur mangelhaft oder unvollständig ausgeführt und trotzdem vollständig in Rechnung gestellt, oder die Täter wollen nur eine Gelegenheit bekommen, um in Wohnungen zu gelangen, und ihre Opfer zu bestehlen.

Deshalb gilt, so die Polizei: "Lassen Sie im Zweifel keine Fremden in Ihre Wohnung! Auch wenn sich jemand als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgibt, sollten Sie skeptisch sein. Das Gesundheitsamt schickt keine Mitarbeiter zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause, ohne dass vorher ein Termin vereinbart wurde. Das Gesundheitsamt desinfiziert auch keine Wohnungen. Wenn Sie glauben, Opfer eines Betrügers geworden zu sein, erstatten Sie Anzeige."