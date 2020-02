Essen: Räuber greift in Ladenkasse und flüchtet mit Bargeld

Essen. Unbekannter hat ein Geschäft im Südviertel überfallen. Er schubste eine Mitarbeiterin zur Seite und griff in die Ladenkasse. Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch Geld aus der Kasse eines Supermarktes an der Gutenbergstraße im Essener Südviertel geraubt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Gegen 19.50 Uhr stand der Mann plötzlich an der Kasse und griff in das geöffnete Geldfach, berichtete die Behörde am Donnerstag. Als die 58-jährige Kassiererin versuchte, die Hand des Mannes in der Kasse festzuhalten, schubste der Unbekannte sie weg. Mit dem Geld machte er sich aus dem Staub.

Ein 37-jähriger Kunde sah, wie der Räuber in Richtung Opernplatz floh und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Nachdem er nach rechts in die Steinstraße abgebogen war, verlor er den Unbekannten jedoch aus den Augen. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Bei der Tat trug er ein helles Oberteil mit Kapuze, eine schwarze Jacke, eine dunkle Kappe und schwarze Handschuhe. Er soll glatt rasiert gewesen sein und unreine Haut haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.