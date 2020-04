Essen: Randalierende Familie verletzt eine Polizeistreife

An der Zinkstraße in Bochold eskalierte ein Polizeieinsatz.

Essen. Einsatz wegen einer Ruhestörung eskaliert. Es braucht mehrere Unterstützungskräfte um eine aggressive Familie zu bändigen. Jetzt wird ermittelt.

Eine aggressive Familie hat im Essener Stadtteil Bochold ein Streifenteam der Polizei attackiert und verletzt. Die Beamten wollten gegen eine Ruhestörung und einen möglichen Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung vorgehen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, bestreiften die Polizisten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Zinkstraße, als eine größere Gruppe, die für den Krach verantwortlich zeichnete, von der Straße in einem Wohnhaus verschwand. Dort, so heißt es, war es weiterhin sehr laut.

Die Polizisten klingelten an der Wohnungstür, ein 23-Jähriger öffnete und wollte die Tür sofort wieder zuschmeißen, als er der Staatsmacht ansichtig wurde. Als die Beamten das verhinderten, ging der junge Mann mit Faustschlägen auf sie los.

Auch der Vater griff die Uniformierten mit Schlägen an

Dessen 50 Jahre alter Vater kam hinzu und griff die Uniformierten ebenfalls mit Schlägen an. Ihm folgten vier Frauen im Alter von 21 bis 48 Jahren. Man solidarisierte sich und wollte die Polizisten im wahrsten Sinne des Wortes in die Flucht schlagen.

Der Einsatz von Pfefferspray trieb die gewalttätige Gruppe zurück in die Wohnung. Zahlreiche Unterstützungskräfte samt Schutzhund eilten zur Zinkstraße, um Vater und Sohn mit angelegten Handfesseln in Gewahrsam zu nehmen.

Auf der Altenessener Wache beruhigten sich die Gemüter der Schläger wieder. Später durften sie wieder nach Hause gehen. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ob ein Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung vorliegt, prüft die Stadt Essen.

