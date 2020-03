Essen: Ruf nach Schließung der Kokerei Prosper in Bottrop

Essen Im Essener Norden schließt sich die DKP der Forderung nach Stilllegung der Anlage an. Das Landesumweltamt will an der Stadtgrenze Proben nehmen

Die Kokerei Prosper liegt nicht viel mehr als einen Steinwurf weit von der Stadtgrenze entfernt. Anwohner und eine Bürgerinitiative im Bottroper Süden fordern seit Monaten die sofortige Stilllegung der Anlage, denn die Kokerei stößt deutlich mehr Schadstoffe aus als erlaubt. Von Essen aus beobachtet das so mancher mit Sorge.

So schließt sich die DKP der Forderung nach einer Schließung des Betriebes an: "Eine Fortsetzung der Vergiftung darf es nicht geben", so Jürgen Beese, Ratskandidat für Karnap und Altenessen-Nord.

Die Stadt Essen steht im Austausch mit der Genehmigungsbehörde

Die Stadt Essen äußert sich auf Nachfrage zurückhaltend: Die Entwicklungen und Umweltauswirkungen rund um die Kokerei würden von Seiten der Stadt beobachtet, man stehe diesbezüglich in Kontakt mit der Stadt Bottrop und der Bezirksregierung Münster als zuständige Genehmigungs- und Überwachungsbehörde.

Hellhörig ist die Stadt Essen nicht nur hinsichtlich des Schutzes von Umwelt und Gesundheit. Die Kokerei beeinflusse auch den Planungsprozess "Freiheit Emscher", heißt es aus dem Rathaus. Bekanntermaßen wollen Essen und Bottrop ehemalige Bergbauflächen zu beiden Seiten des Kanals gemeinsam entwickeln.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV), hatte bereits Mitte vergangenen Jahres die Reichweite der Umweltbelastung untersucht, für den Essener Bereich aber Entwarnung gegeben. An zwei Messpunkten war anhand von Proben überprüft worden, wie stark Löwenzahn durch krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) an der Stadtgrenze zu Karnap belastet ist. An beiden Messpunkten lagen keine Anhaltspunkte für eine erhöhte PAK-Belastung vor, ließ das LANUV die Stadt Essen seinerzeit wissen.

Die Kokerei muss undichte Ofenklappen austauschen

Anlass zur Sorge geben aus Sicht der DKP allerdings Messergebnisse, die das Landesumweltamt mittlerweile für 2019 veröffentlicht hat. Demnach wurde an der Messstation Bottrop-Welheim der Jahresmittelwert für Benzo(a)pyren mit 2,25 Nanogramm pro Kubikmeter Luft deutlich überschritten. Der einzuhaltende Zielwert beträgt 1 Nanogramm.

Besonders alarmierend seien einzelne hohe Tageswerte, die um ein Vielfaches über dem Grenzwert liegen. "Wer glaubt nur ansatzweise, dass sich das in diesem Jahr geändert hat?", fragt Jürgen Beese. Bis zum Beweis des Gegenteils müsse man davon ausgehen, dass die Kokerei weiter die Umwelt vergifte.

Als Ursache für die Überschreitungen hat die Bezirksregierung Münster undichte Ofenklappen ausgemacht. Die Aufsichtsbehörde hat dem Betreiber der Kokerei, dem Stahlkonzern ArcelorMittal, zur Auflage gemacht, die defekten Klappen auszutauschen. Der Austausch sei mittlerweile erfolgt. Sollten abermals Schäden auftreten, müssten dieses spätestens am folgenden Tag behoben werden. Diese Auflage greift ab April. Mit Hilfe eigener Messstellen will die Kokerei festgestellt haben, dass die Belastung im Januar und Februar dieses Jahres um die Hälfte zurückgegangen ist.

Die Bezirksregierung kündigte an, sie werden gegebenenfalls unangemeldet überprüfen, ob der Betreiber die Vorgaben der Behörde einhält. Im Herbst (3. Quartal) dieses Jahres soll ein externer Gutachter die Anlage in Augenschein nehmen. Bereits im Frühjahr sollen auch auf Essener Gebiet abermals Proben entnommen werden. Die Stadt gibt sich damit bis auf Weiteres erst einmal zufrieden.

KOHLE AUS AUSTRALIEN

Die Kokerei Prosper ist seit 2011 im Besitz von ArcelorMittal. Der Stahlkonzern hatte die Anlage von der RAG übernommen. In der Vergangenheit war die Kokerei noch Teil eines industriellen Verbunds. Die Kohle, die in der Kokerei verarbeitet wird, kommt aus dem Ausland, insbesondere aus Australien.