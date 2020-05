Essen: So heilte die Uniklinik den Corona-Patienten aus Metz

Essen Corona-Patient Bernard Parmentelat (82) wurde in Frankreich ins Koma versetzt und nach Essen geflogen. Er wachte in einer fremden Welt auf.

Wie mag sich das anfühlen? Da versetzen dich die Ärzte in deiner französischen Heimat in ein künstliches Koma und eines Tages wachst du mit dem verstörenden Gefühl auf, auf einem anderen Planeten zu sein: in einer fremden Stadt mit fremden Menschen um dich herum, von deren Sprache du kein Sterbenswörtchen verstehst. Bernard Parmentalet (82), dem ältesten von acht in Essen behandelten Corona-Ernstfällen aus Frankreich, ist dies widerfahren. Jetzt ist er gesund wieder zurückgeflogen.

"Ich stelle es mir sehr stressig vor, wenn man sich nur mit Mimik und Gesten verständlich machen kann", sagt Dr. Christoph Philipsenburg, Facharzt für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Essen. Der 34 Jahre alte Mediziner war nicht nur für die Heilung des Patienten aus Lothringen verantwortlich, er übernahm die beinahe genauso wichtige Rolle des Dolmetschers gleich mit. Der Anästhesist, der Französisch spricht - ein Glücksfall für Hospital und Patient.

Bernard Parmentalet (82) Foto: Universitätsklinikum Essen

Die Sprache Molières beherrscht Philipsenburg nahezu perfekt. Französisch-Leistungskurs am Bochumer Traditions-Gymnasium am Ostring, ein Jahr Erasmus in Montpellier und ein zweimonatiges Praktikum auf La Réunion haben dafür die Grundlage geschaffen. "Außerdem mache ich gerne Urlaub in Frankreich, ich bin oft dort", sagt der junge Arzt.

Ein Glücksfall für Patient und Klinik: der Arzt, der auch Französisch spricht

Was den Corona-Fall Bernard Parmentalet zusätzlich erschwert hat: Der Senior sei Ende März in einem schlechten Zustand mit schlechter Lunge ins Uniklinikum eingeliefert worden. Als der 82-Jährige dann endlich stabilisiert ist und die Augen öffnen darf, ist der dolmetschende Arzt sofort zur Stelle. "Ich habe ihm seine Situation schnell erklärt und er hat locker und entspannt reagiert."

Der französische Patient gehört zu jenem lebensfrohen Menschenschlag, der sich überall Freunde macht und schnell die Sympathien der Pflegekräfte gewinnt. Seine große Familie daheim in Metz, vier Kinder, acht Enkelkinder und eine Urenkelin, hätten den unter Quarantäne stehenden gerne in Essen besucht, doch das war auf der Intensivstation nicht möglich. Corona-Patienten sind streng abgeschirmt, es herrscht Besuchsverbot. "So habe ich ihm dann am Bett die Briefe vorgelesen, die hier ständig ankamen", berichtet Christoph Philipsenburg. Erfreulicherweise habe sich Bernard gut erholt.

Die Kumpel daheim - auch Fans des FC Metz - feuern ihren Bernard an

Denn da sind auch noch seine besten Kumpel in Lothringen, allesamt Fans des FC Metz, die ihn energisch aufrichten. "Allez Bernard", schreiben sie, "unser FC braucht dich und wir vermissen deine berühmten Bratkartoffeln." Seine Angehörigen schicken großformatige Fotos, liebevoll gemalte Bilder der ganz Kleinen und schöne Postkarten - lauter Liebesbeweise, die fast genauso heilsam gewirkt haben dürften wie Spritzen und Pillen.

Sechs Wochen verbringt Bernard Parmentalet in "Allemagne". Patient, Pfleger und Ärzte sind als Freunde auseinandergegangen. Und das auch noch - was für ein Zufall - ausgerechnet am Europatag. Angst vorm Fliegen hatte Bernard Parmentelat nicht. "Und jetzt bekommst du auch noch einen Hubschrauber-Rundflug über Deutschland", witzelte die Tochter in Metz.