Essen: Spielautomat geknackt - Polizei fahndet nach Dieb

Essen. Ein Unbekannter knackte einen Spielautomaten in Katernberg. Der Täter erbeutete eine Kassette mit Geld. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Dieb, der am 3. März gegen 8.40 Uhr einen Spielautomaten in einem Kiosk an der Zollvereinstraße in Katernberg aufgebrochen hat. Der Mann erbeutete eine Kassette mit Bargeld, berichtete die Behörde am Dienstag.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Der Unbekannte ist etwa 20 bis 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jogginghose, eine schwarze Jacke, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte und schwarz-rote Turnschuhe (vermutlich Nike). Wer den abgelichteten Mann erkennt und/oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich an das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 wenden.