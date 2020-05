Essen: Stadt gibt grünes Licht für den "Radentscheid"

Der "Essener Radentscheid" steht auf der Startlinie: Die Stadt Essen hat das Bürgerbegehren, das sich für einen Ausbau des Radverkehrs stark macht, für zulässig erklärt, berichtet Björn Ahaus, einer von drei Initiatoren. Am kommenden Freitag, 15. Mai, wollen sie den offiziellen Startschuss geben.

Die formale Hürde hat das Bürgerbegehren also genommen. Nun geht es darum, "möglichst schnell möglichst viele Unterschriften zu sammeln", sagt Björn Ahaus.

15.000 Unterschriften wollen die Initiatoren für den Radentscheid sammeln

Acht Forderungen soll die Stadt erfüllen. Es geht unter anderem um ein lückenloses Radwegenetz, um sichere Radwege an Hauptverkehrsstraßen, um mehr Sicherheit für Radfahrer auch an Kreuzungen und um mehr Fahrradstraßen.

Drei Prozent der in Wahlberechtigten müssen den Radentscheides mit ihrem Namen mittragen, soll das Bürgerbegehren erfolgreich sein. Dann wäre der Rat der Stadt am Zug. Um auf Nummer sicher zu gehen, wollen die Ahaus und seine Mitstreiter 15.000 Unterschriften zusammenbekommen.

Eine Frist, die sie einhalten müssten, gibt es nicht, denn ihr Begehren richtet sich nicht gegen einen konkreten Beschluss des Stadtrates. Bis zur Kommunalwahl sollte es aber möglichst soweit sein, sagt Björn Ahaus.

An 80 Sammelpunkten in Essen werden Unterschriftenlisten ausliegen

80 Sammelpunkte, in denen bald Unterschriftenlisten ausliegen werden, haben die Aktivisten bereits eingerichtet - in Geschäften, Buchhandlungen und Bibliotheken. Und es sollen noch mehr werden.

"Wegen Corona müssen wir natürlich vorsichtiger sein", sagt Björn Ahaus. Ein Treffen fand deshalb bereits als Video-Konferenz statt. Es werde darauf ankommen, dass seine Mitstreiter in Bekannten- und Freundeskreisen für den Radentscheid werben.

Ermutigt wühlten sie sich, durch den Radentscheid in Marl. Dort sei es trotz Corona gelungen innerhalb von wenigen Wochen 5000 Unterschriften zu sammeln und das Quorum für ein erfolgreiches Bürgerbegehren zu erfüllen.

"Herbert Knebel" und andere Prominente unterstützen den Radentscheid

Auch in Essen verspüren die Initiatoren Rückenwind. Nicht nur, weil zahlreiche Essener unterstützen ihr Anliegen, darunter Prominente wie der Komiker Uwe Lyko alias Herbert Knebel und der Rektor der Universität Duisburg-Essen, Ulrich Radtke. "Man kann es täglich auf dem Grugaradweg und anderen Radtrassen beobachten", betont Ahaus.

Die britische Zeitung "The Guardian" schrieb unlängst in Anspielung auf Hamsterkäufe zu Beginn von Corona gar: "Bycicles are the new toilet paper" - Fahrräder seien das neue Toilettenpapier.

Das sei zwar auf die Verhältnisse in Australien gewesen, so Björn Ahaus. Gefallen hat es ihm trotzdem.