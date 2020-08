Essen: Stadt meldet 46. Todesfall mit Corona-Erkrankung

Essen. Erneut ist in Essen ein Mann gestorben, der nachweislich mit dem Coronavirus infiziert war. Insgesamt sind es damit 46 Essener.

Wie die Stadt meldet, ist am Dienstag ein 79-Jähriger Mann mit dem Coronavirus gestorben. Der Patient wurde zuvor bereits stationär behandelt, zuletzt sogar intensivmedizinisch im Universitätsklinikum Essen.

Das Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen, teilt die Stadt mit. Der 79-Jährige ist bereits der 46. Essener, der seit Beginn der Corona-Pandemie mit dem Covid-19-Virus gestorben ist.

Seit Tagen ist die Zahl der aktuell nachweislich an Corona infizierten Personen in Essen deutlich über 100. Am Mittwoch (12.8.) waren es 119 Personen. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar/Anfang März wurde bei insgesamt 1379 Essenern das Coronavirus nachgewiesen.

In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen (5. August – 11. August) hat es 100 Neuinfektionen gegeben, was durchschnittlich 14 Neuinfektionen pro Tag ausmacht.

5574 Essener mussten bereits in eine Corona-Quarantäne

Aktuell nach einer Erkrankung genesen sind 1214 Personen. Insgesamt wurden in Essen bisher 25.894 Personen auf das Coronavirus beprobt. In 23.117 Fällen fiel ein Testergebnis negativ aus. Weitere Ergebnisse stehen aus. Aktuell befinden sich 383 Essener in einer angeordneten häuslichen Quarantäne.

Insgesamt wurde in 5574 Fällen eine häusliche Quarantäne angeordnet. 5191 Personen konnten aus dieser bereits wieder entlassen werden.

Aktuell am häufigsten betroffen sind die Altersgruppe der 30- bis 50-jährigen Essener (46), die Altersgruppe der 50- bis 70-jährigen Essener (25) sowie die der 20- bis 30- Jährigen (16).

Zuletzt hatte es auch in einer Essener Kindertagesstätte im Stadtteil Werden einen Corona-Fall bei dem Betreuungspersonal gegeben. Eine Kita-Gruppe wurde durch das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde (LZUGB) deshalb geschlossen und bei insgesamt acht Kindern eine Quarantäne angeordnet. Ein weiterer Abstrich wurde durchgeführt. Die Eltern sind informiert und werden durch das LZUGB beraten. Weitere Gruppen in der Kita müssen nicht geschlossen werden.