Essen: Stau auf A40 und A52 nach Unfall – Keine Verletzten

Essen. Nach einem Unfall auf der A40 steht ein LKW auf Höhe von Essen-Frillendorf quer. Dadurch ist nur eine Fahrspur befahrbar – Stau auf A40 und A52.

Auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund hat es am Mittwochnachmittag etwa in Höhe der Ausfahrt Essen-Frillendorf einen Unfall gegeben. Das bestätigt die Autobahnpolizei Düsseldorf auf Anfrage dieser Redaktion. In der Folge stehe dort ein LKW quer, sodass nur ein Fahrstreifen befahrbar sei.

A40-Unfall: Keine Verletzten, aber Stau

Verletzte habe es bei dem Unfall nicht gegeben, nur Sachschaden. Wie viele Fahrzeuge daran beteiligt waren, konnte die Autobahnpolizei bisher nicht sagen und auch keine weiteren Details zum Unfallgeschehen geben. Fest steht aber, dass sich in Folge des Unfalls der Verkehr auf den Autobahnen A40 und A52 staut, da sie sich kurz vor der Unfallstelle treffen.