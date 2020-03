Essen: Steeler Jungs feiern Geburtstag mit Hakenkreuz-Torte

Die „Steeler Jungs“ agieren bei ihren wöchentlichen Aufmärschen rund um den Kaiser-Otto-Platz wie eine Bürgerwehr. Doch sie selbst nennen diese Umzüge in Essen lediglich „Stadtspaziergänge“ und verzichten auf Transparente, politische Parolen und Abzeichen. Nun sind brisante Fotos aufgetaucht, auf denen offenbar Mitglieder der Steeler Jungs unverhohlen den Nationalsozialismus verherrlichen. Eines dieser Bilder zeigt eine Geburtstagstorte mit einem Hakenkreuz auf schwarz-rot-goldener Fahne mit dem Satz „Alles Gute vom deutschen Volk“.

Das Aktionsbündnis „Essen stellt sich quer“ hat das belastende Material gegen die Steeler Jungs auf der russischen Netzplattform „VK.com“ gefunden und die Ergebnisse dieser Recherche auf seiner Webseite essq.de veröffentlicht. VK.com ähnelt sehr dem sozialen Netzwerk Facebook, allerdings gibt es hier offenbar keinerlei Beschränkungen oder Verbote für strafbare Inhalte. Deshalb hat sich das russische Netzwerk längst zu einem sicheren Hafen für deutsche Rechtsextreme entwickelt.

Das russische Netzwerk gilt längst als sicherer Hafen für deutsche Rechtsextreme

Die Steeler Jungs marschieren am 4. April 2019 durch den Essener Stadtteil. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der schräge Torten-Post ist unter dem VK.com-Pseudonym „Buggi Buggi“ veröffentlicht worden. Dahinter soll sich ein Mitglied verbergen, der dem inneren Zirkel der Steeler Jungs zugerechnet wird. Sein Profilbild zeigt Adolf Hitler.

Am 7. Juni 2018 hat er im „russischen Facebook“ eine Art Testbild veröffentlicht. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme stammt aus der Nazi-Zeit und zeigt den Stadioneingang von Rot-Weiss Essen, über dem eine Hakenkreuzfahne weht. Kommentar eines Gesinnungsgenossen: „Sehr gut. Endlich mal nicht direkt gesperrt.“ Der Post mit der Hakenkreuz-Torte datiert vom 8. Juni 2018 und „Buggi Buggi“ schreibt: „War ein schöner Geburtstag eines guten Freundes.“ - Kommentar eines Freundes: „viel zu schade den zu essen.“

„Buggi Buggi“: Auf seinem Account wimmelt es von verbotenen NS-Symbolen

Auch sein Freundeskreis ist auf Buggis Account zu sehen: durchweg Mitglieder der Steeler Jungs – mal mit Pseudonym, mal mit Klarnamen. „Essen stellt sich quer“ ordnet einige dieser „Freunde“ den rechtsradikalen „Jungen Patrioten Essen“ und den Huttroper Jungs zu. Hinzu kommt ein mutmaßlicher Kopf der „Bruderschaft Deutschland“. Einer nutzt das Emblem des rassistischen „Ku-Klux-Klans“, ein anderer gibt sich das Pseudonym „Fred Vorzeiger“ - entlehnt einem Song der bekannten Neonazi-Band „Radikahl“.

Auf dem Account wimmelt es von Hakenkreuzen, Eisernen Kreuzen, Reichskriegsflaggen und anderen NS-Symbolen, deren Veröffentlichung strafbar ist. Immer wieder gibt es Fotos der Steeler Jungs und des Logos „First Class Crew est. 2017“. Jemand in der „Kluft der Steeler Jungs“, so das Aktionsbündnis, habe ein Video „Arisches Kind“ der inzwischen aufgelösten Rechtsrock-Band „Landser“ gepostet. Ein weiteres Mitglied der Steeler Jungs habe am 13. März um 12:03 Uhr gepostet: „Ich bin ein Heimatkämpfer! Ich bin ein Germane! Ich scheiße auf Politik! Ich kämpfe!“.

Bündnissprecher: „Im Kern handelt es sich um Rechtsradikale und Neonazis“

Dokumentiert ist auf der russischen Plattform auch der Auftritt der Rechtsrock-Band „Lunikoff“ in der „Sportsbar 300“ in Steele. Ein Foto zeigt deren Sänger mit einem der mutmaßlichen führenden Köpfe der Steeler Jungs. Nach Ansicht von Christian Baumann, Sprecher des Aktionsbündnisses „Essen stellt sich quer“, rücken die Recherche-Ergebnisse die Steeler Jungs eindeutig in die rechtsextreme Ecke. „Entgegen der Selbstdarstellung der Steeler Jungs, nur harmlose Freunde zu sein, zeigen unsere Recherchen eindeutig, dass es sich im Kern um Rechtsradikale und Neonazis handelt.“

„Essen stellt sich quer“ verbindet die Dokumentation mit politischen Forderungen. So wird Rot-Weiss Essen aufgefordert, sich scharf von den Steeler Jungs zu distanzieren und die Kluft im Stadion zu untersagen. Und die Polizei solle „ihre Strategie der 1000 Nadelstiche endlich gegen die rechtsradikale Szene in Essen anwenden“.