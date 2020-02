Essen. Essen investiert in den kommenden Jahren in nie gekannter Höhe in Schul-Neubauten und -Erweiterungen. Was die Schulplanung so kompliziert macht.

Essen steht bei den Schulen vor beispielloser Neubau-Welle

Die Stadt Essen wird in den kommenden Jahren massiv in neue Schulgebäude und Erweiterungen in bestehende Häuser investieren. Jeweils zwei neue Real- und Gesamtschulen werden nötig, auch mehrere neue Grundschulen. Mehrere hundert Millionen Euro werden stadtweit ausgegeben. Das plant die Schulverwaltung.

Die Kommune ist zu diesem beispiellosen Investitionsschub gezwungen, weil absehbar noch mehr Plätze an Schulen fehlen werden als schon jetzt. Allein an den Grundschulen werden in zweieinhalb Jahren zusätzlich Plätze für rund 500 Erstklässler gebraucht. Das geht aus aktuellen Berechnungen für die Schulentwicklungsplanung hervor. Damit beschäftigt sich am 12. Februar der Schulausschuss des Stadtrates.

Schuldezernent Muchtar Al Ghusain nannte gegenüber unserer Redaktion jetzt erstmals konkrete Daten: Die neu zu bauende Gesamtschule in Altenessen-Süd an der Erbslöhstraße soll Ende 2025 fertig sein. Das Gymnasium Nord-Ost, für dessen Neubau bereits ein Architekturwettbewerb entschieden ist, soll Ende 2023 in neue Räume ziehen können.

Essen Fehlende Plätze: Spitzenwert ist 2022 erreicht Den Höhepunkt an fehlenden Plätzen für Erstklässler wird die Stadt Essen laut aktueller Prognosen im Schuljahr 2022/23 erreicht haben - das ist in zweieinhalb Jahren: Dann fehlt Platz für 20,6 Eingangsklassen. Das sind, wenn man 25 Kinder pro Klasse rechnet, mehr als 500 i-Dötzchen. Diese Welle flacht aber in den darauf folgenden Jahren ab – entsprechend muss man die zusätzlich nötigen Plätze jetzt so errichten, dass in Zukunft keine leeren Schulen in Essen stehen, sondern der Schulraum angepasst werden kann. „Wir brauchen“, sagt Schuldezernent Muchtar Al Ghusain, „eine atmende Architektur.“

Die marode Gesamtschule Bockmühle in Altendorf wird bis Ende 2028 neu errichtet, und im kommenden Jahr sollen eine neue Grundschule in Haarzopf (Hatzper Straße) fertig sowie die aufwändigen Sanierungsarbeiten am Nixdorf-Berufskolleg (Frohnhausen) abgeschlossen sein. Kurz vor der Vollendung steht der Neubau der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck, der 2022 bezogen werden soll.

Erweiterungsarbeiten an Grundschulen beginnen im Frühjahr

Längst platzen Essens Schulen aus allen Nähten. Fast alle Grundschulen haben die Kapazitätsgrenzen erreicht. Auch die Real- und Gesamtschulen haben keine freien Plätze.

Die lange angekündigten Arbeiten für Erweiterungsbauten an vier Grundschulstandorten (Rüttenscheid, Kupferdreh) beginnen im Frühjahr, kündigte Al Ghusain an, und in Kürze wird ein drittes Erweiterungsprogramm der Stadt ausloten, welche Schulstandorte noch vergrößert werden können mit Containern auf den Schulhöfen und so genannten „Modulbauten“. Das sind massive Baukörper, die vergleichsweise schnell zu errichten sind, aber auch wieder kurzfristig abgebaut werden können. Sie sind längst an vielen Schulstandorten im Einsatz. Al Ghusain: „Wir brauchen eine Architektur, die sich den Schülerzahlen anpasst.“ Das sei mit herkömmlichen, auf Jahrzehnte angelegten Massivbauten kaum zu bewerkstelligen.

Zwei neue Gesamtschulen, zwei neue Realschulen nötig

Doch nicht nur Erweiterungen, sondern auch neue Schulen müssten errichtet werden – mindestens eine weitere Gesamtschule über den Neubau Erbslöhstraße hinaus, außerdem zwei Realschulen. Diese beiden Schulformen verzeichneten kontinuierlich eine höhere Nachfrage, als es freie Plätze gibt.

Muchtar Al Ghusain, Dezernent für Bildung, Kultur und Jugend. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

So sind für das kommende Schuljahr erst jetzt die Anmeldungen bei den Gesamtschulen eingegangen – wieder gibt es stadtweit einen deutlichen Anmeldungs-Überhang von knapp 200 Schülern. Wo die neuen Schulen entstehen sollen, ist noch vollkommen offen. Al Ghusain: „Wir suchen Grundstücke.“

Warum muss die Stadt jetzt dringend neue Schulräume errichten, obwohl erst 2013 die Walter-Pleitgen-Grundschule in Frintrop schloss, obwohl 2016 die Realschule Kettwig ihre Eigenständigkeit verlor (um sie im kommenden Sommer wiederzuerlangen), und obwohl 2018 die letzten Abiturienten die Gesamtschule Süd (Stadtwald) verließen? Al Ghusain macht darauf aufmerksam, dass die Planung und Errichtung von Schulgebäuden nicht nur von Geburtenzahlen und Prognosen abhängt. „Es sind noch viele weitere Faktoren“, betont der Schuldezernent.

Unsichere Faktoren der Schulplanung

Dazu zählten Migration, die Entstehung neuer Siedlungen mit entsprechenden Zuzügen aus Nachbarstädten, aber auch die Unwägbarkeiten der Schulpolitik. „Wenn zulässige Klassengrößen festgelegt werden, die Inklusion verordnet wird, für die man weitere Räume braucht, oder die Eltern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule erhalten, verändert das die Erfordernisse der Planung.“ Der Rechtsanspruch für eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen in NRW wird derzeit für das Jahr 2025 erwartet. Was bedeutet: Mehr Gruppen, mehr Räume werden nötig.

Hinzu kommen weitere Unsicherheiten baulicher Natur: Wenn eine Grundschule plötzlich geschlossen werden muss, wie zuletzt die Tuttmannschule in Stoppenberg, dann bringt das für alle Beteiligten sofort erhebliche Probleme. An der Tuttmannschule wurden Bergsenkungen befürchtet – zum Glück stellte sich heraus, dass das nicht der Fall ist, die Schule weiter standsicher ist.