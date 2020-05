Essen: Streaming-Premiere auf Carl mit gemischten Gefühlen

Erinnern Sie sich noch an den Sommer 1985, als die österreichische Band „Opus“ mit „Live is Life“ einen Superhit hatte? Noch nie waren diese Worte so wahr wie in diesen Zeiten ohne Live-haftige Konzerte. Seit über zwei Monaten war Schicht im Schacht, auch auf Zeche Carl, wo das letzte Jazzkonzert am 8. März mit dem imposanten Duo „Oona Kastner & Dirk Raulff“ und dem weltweit einzigen Bass-Saxophon-Quartett „Deep Schrott“ stattfand. Seither das große Schweigen.

Andere europäische Locations machten aus der Not rasch eine Tugend und begannen nach kurzer Pause, spannende Acts online zu streamen. So konnte man bereits am 22. März die „Jazz Pott“-Preisträgerin Elina Duni mit ihrem neuen Trio in einer anrührenden Übertragung aus dem Londoner Club „The Vortex“ erleben. Auch der Kölner „Stadtgarten“ oder das Wiener „Porgy & Bess“ gingen flott regelmäßig live online, um ihr Publikum wenigstens virtuell mit spannenden Sounds zu versorgen.

Streams immer dienstags und freitags

Jetzt hat es endlich auch die Zeche Carl geschafft, unter dem Titel „CARL.streamt“ für Essen und die Welt ein kleines Kulturprogramm auf die Beine zu stellen – das jeden Dienstag mit Wortkunst und jeden Freitag mit Musik jeweils ab 20.30 Uhr auf www.youtube.com/ZecheCarlEssen aufwartet.

Die Konzertpremiere mit der heimischen Electro-Swing-Combo „Botticelli Baby“ hinterließ freilich gemischte Gefühle. Was man jedoch keinesfalls dem charismatischen Sänger und Bassisten Marlon Bösherz und seinen fünf famosen Mitmusikern anlasten darf. Denn die boten in der menschenleeren Kaue, wie auf Youtube jederzeit nachprüfbar, eine faszinierend groovende Show der Extraklasse. Mit packenden Bläsersätzen des Trompeters Alexander Niermann und Max Wehner an der Posaune zu flirrenden Keyboard-Sounds von Lucius Nawothnig, in die Jörg Buttler fein-funkige Guitar-Lines einwob. Dazu lieferte Marlon Bösherz am Rock’n’Roll-mäßig bedienten Kontrabass gemeinsam mit dem sehr poitiert agierenden Drummer Tom Hellenthal knackige Fundamente für seine hypnotische Stimme, die den mitreißenden Mix aus bluesigem Rock, jazzigem Swing und knalligen Balkan Beats eindrucksvoll krönte. Mit solchen derzeit eher makabren Zeilen wie „Kiss me, kiss me, ’til I die!“.

Sagenhafte Klangqualität

Und dies in sagenhafter Klangqualität auf bestem Studio-Niveau, was „horstundheinz“ online so kommentierte: „Grandioser Sound.....funzt noch viel mehr als auf dem Album“. Dass ein „Christopher Robin“ daraufhin schrieb: „Das Saxofon klingt gut“, dürfte bei den in Spitzenzeiten gerade mal 48 Zusehern allerdings einiges Gelächter ausgelöst haben. Musste „Botticelli Baby“ bei ihrem übrigens vorab aufgezeichneten CARL.streamt-Auftritt doch auf Sax-Mann Jakob Jentgens verzichten, was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tat.

Warum tat man sich dann aber mit Marlon Bösherz’ fast Punk-mäßig artikuliertem „Hold on, hold on“ so schwer? Es lag klar an der schwer enttäuschenden visuellen Präsentation dieses Streams. Geschenkt, dass der Musikjournalist Honke Rambow im netten Einführungsgespräch mit dem „Botticelli Baby“-Bandleader unübersehbar mit der Kamera fremdelte. Geschenkt auch, dass man auf Carl nicht mit jenem Aufwand streamt, den etwa große Arte-Konzerte zum optischen Vergnügen machen. Aber einfach nur ein statisches Bild frontal von der Bühne zu liefern und dabei die beiden Frontman Marlon Bösherz und Jörg Buttler im Dunkeln stehen zu lassen, war echt kein Hingucker. Und dass die zweite, ebenfalls statische Kamera von der Seitenbühne aus die technisch besseren Bilder lieferte, irritierte erst recht. Da ist noch ganz viel Luft nach oben – das können andere Clubs deutlich besser.

Dann lieber nur Audio

Aber erinnern wir uns an „Live Is Life“ und die schönen Zeilen „We all give the best, every minute of an hour, don’t think about the rest“ – weshalb wir das nächste CARL.streamt schlichtweg nur als klanggewaltiges Hörerlebnis genießen werden. Denn ein solches war der Auftritt von „Botticelli Baby“ zweifelsohne in grandioser Pracht.