Essen: Streit vor Kneipe - 17-Jähriger sticht mit Messer zu

Essen. Ein 26-Jähriger hat bei einer Auseinandersetzung in Essen-Schonnebeck leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei nahm zwei Jugendliche fest.

Nach einer Körperverletzung mit einem Messer in Essen-Schonnebeck hat die Polizei zwei 16 und 17 Jahre alte Verdächtige festgenommen. Ein 26-Jähriger ist bei dem Streit vor einer Kneipe an der Karl-Meyer-Straße leicht verletzt worden, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Gegen 16.30 Uhr am Rosenmontag kam es vor dem Lokal zu einem Streit zwischen den 16- und 17-Jährigen und einer Gruppe von drei Personen, die zuvor privat in der Kneipe Karneval gefeiert hatten. Während der Auseinandersetzung zückte der 17-Jährige ein Messer und bedrohte damit zunächst eine 20 Jahre alte Frau. Dann stach er in Richtung des 26-Jährigen und verletzte ihn leicht.

Einer der Jugendlichen beleidigte und bespuckte Polizisten

Anschließend flohen die beiden Jugendlichen über die Karl-Meyer-Straße. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei zwei Verdächtige entdecken, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Das Duo wurde vorläufig festgenommen. Während der Fahrt und in der Polizeiwache beleidigte der ältere der beiden die Beamten mehrfach und spuckte in ihre Richtung.

Ein Richter prüft nun, ob gegen den 17-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird, so die Polizei.