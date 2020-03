Essen: Tempo 30 auf der B 224 beendet - Ampelsteuerung folgt

Essen. Das „Reallabor“ zur Minderung des Schadstoffausstoßes der Autos geht in seine zweite Phase: Nun werden wichtige Ampelschaltungen verändert.

Die Tempo-30-Beschränkung an der Alfredstraße (B 224) zwischen Bertoldstraße und Folkwangstraße als Verkehrsversuch ist beendet, seit einigen Tagen gilt nun wieder durchgehend Tempo 50. Am kommenden Montag, 9. März, startet das zweite so genannte „Reallabor“ mit dem Ziel, auf der Alfredstraße eine Ampelsteuerung zu erproben, die zu mehr Verkehrsfluss und damit weniger Schadstoffausstoß führt.

Anpassung der Grünen Welle an der Bismarckstraße

Ab diesem Zeitpunkt erfolgt eine Anpassung der Grünen Welle an zwei Ampeln im Bereich der Bismarckstraße. Ziel ist es durch Veränderungen der Signalprogramme an den Lichtsignalanlagen Friedrichstraße/Bismarckstraße und Friedrichstraße/Kruppstraße/Holsterhauser Straße den Verkehrsfluss auf der Alfredstraße bei einer Umlaufzeit von 104 Sekunden zu optimieren.

Die Hinweisschilder zum zweiten Reallabor werden voraussichtlich am Freitag, 6. März, aufgestellt und informieren die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Geplant ist das Reallabor über einen Zeitraum von zwei Wochen.

Zum Hintergrund. Die Umweltsensitive Ampelsteuerung soll, je nach Verkehrsbelastung auf der Alfredstraße, regelnd eingreifen und dafür sorgen, dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) zukünftig im jährlichen Mittel nicht überschritten wird. Sie ist zudem Bestandteil des gerichtlichen Vergleichs zwischen der Deutschen Umwelthilfe (DUH), dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Essen zur Vermeidung von Fahrverboten.

Verkehrssteuerung unter realen Bedingungen testen

Die mögliche Steuerung des Verkehrs auf der Alfredstraße wurde zunächst auf Grundlage von Computersimulationen berechnet. In einem ersten Schritt starten ab Anfang Februar nacheinander mehrere Reallabore, welche rund jeweils vier Wochen andauern und unter realen Bedingungen die Wirksamkeit von verschiedenen Verkehrssteuerungsmöglichkeiten testen.

Weitere, noch folgende Reallabore, sind laut Stadt die Optimierung und Anpassung der Grünen Welle oder die Verkehrsreduktion durch Pförtneranlagen. Die Konzepte zu diesen Reallaboren befinden sich derzeit noch in der Ausarbeitung. Die Ergebnisse der Tests werden anschließend als Grundlage für die zu schaltende Steuerung auf der Alfredstraße genutzt.