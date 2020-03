Essen: Tote im Baldeneysee ist Vermisste (56) aus Velbert

Essen/Velbert. Essener Ermittler haben Identität der Wasserleiche klären können. Nach wie vor gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei.

Die Identität der zunächst unbekannten Toten, die am Wochenende im Essener Baldeneysee entdeckt wurde, ist geklärt: Es handelt sich um eine 56 Jahre alte vermisste Frau aus Velbert, teilte die Polizei Essen am Dienstag mit.

Nach wie vor gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen, so die Behörde.

Eine Wassersportlerin hatte die Wasserleiche am Samstag am Hardenbergufer in Höhe der Harnscheidts Höfe im Wasser gefunden.