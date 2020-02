Essen: Tram-Fahrgäste überfahren - Opfer in Lebensgefahr

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mindestens zehn teils lebensgefährlich Verletzten ist es am späten Samstagnachmittag in Frohnhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Menschen von einer älteren BMW-Fahrerin angefahren, als sie an der Haltestelle Gervinusplatz in Essen-Frohnhausen die Straßenbahn 109 verließen. Die Polizei spricht von einer „dramatischen Lage“. „Beim Eintreffen sah es aus wie auf einem Schlachtfeld“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst. „So etwas habe ich noch nicht gesehen.“

Die Kreuzung Berliner Straße/Frohnhauser Straße. Hier geschah das schwere Unglück. Foto: Justin Brosch

Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit offenbar noch unklar. Ob es ein Fehler der Ampelschaltung war oder die Fahrerin gesundheitliche Probleme hatte, „ist für uns derzeit absolut nicht klar“ so Wickhorst. Die BMW-Fahrerin sei ebenfalls bei dem Unfall verletzt worden.

Lobend erwähnte der Polizeisprecher, dass beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits viele Passanten den Verletzten geholfen und erste Hilfe geleistet hatten. „Sonst erleben wir, dass erst einmal mit dem Handy Fotos gemacht werden, hier war es zum Glück anders.“

Zeugen berichteten, die Menschen seien „wie Puppen durch die Luft geschleudert“ worden, als der BMW mit offenbar nicht geringer Geschwindigkeit die stehende Straßenbahn passierte. Alle Verletzten wurden mittlerweile in Krankenhäuser gebracht, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Der Unfallort an der Kreuzung Berliner Straße/Frohnhauser Straße wurde weiträumig abgesperrt.